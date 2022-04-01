Son dakika: İstanbul'da ilerleme sağlandı! Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergi Lavrov Hindistanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarına bölgedeki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



UKRAYNA'NIN TEKLİFLERİNE CEVAP HAZIRLIYORUZ



Ukrayna ile barış görüşmelerinin devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Lavrov, İstanbul'daki müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirtti ve Rusya'nın Ukrayna'nın tekliflerine cevap hazırladığını belirtti.



Rus Bakan, Kırım ve Donbas’ın durumu ve tarafsızlık konularında Kiev’in “daha fazla anlayış” göstermeye başladığını da kaydetti.



KULEBA'DAN TÜRKİYE MESAJI



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, bugün yaptığı açıklamada Batılı devletlerin Rusya Federasyonu'na yönelik yaptırımlardan şimdiden bıktığını belirterek, "Bu bıkkınlığı, Rus ekonomisini gerçekten vurabilecek ek yaptırımlardan kaçınma arzusunu görüyorum. Ukrayna halkı kısıtlamalardan dolayı minnettar ancak daha fazlasının yapılması gerekiyor" dedi.



Kuleba açıklamasında ayrıca "Eğer Türkiye, Ukrayna-Rusya liderler zirvesinin düzenlenmesine yardımcı olursa minnettar kalırız" dedi.

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UKRAYNA'NIN TEKLİFİ NEYDİ?

Ukrayna, Dolmabahçe'deki görüşmede Rusya'ya, askeri ittifaklara katılmayacağı ve tarafsız statüsünü koruyacağı yolunda güvence verdi, buna karşılık olarak da garantör ülkelerin de dahil olduğu aşamalı bir güvenlik yapısı teklif etti.

Ukrayna garantör ülkelerin NATO Antlaşması'nın beşinci maddesine benzer şekilde hareket edeceği bir uluslararası güvenlik garantisi yapısı da istiyor. Bu maddeye göre üye ülkelerden birine saldırı olması durumunda diğer NATO ülkeleri yardım etmeli.

Kiev yönetimi Ukrayna'da yabancı ülkelere ait askeri üslerin bulunmamasını kabul etti, Rusya'dan Avrupa Birliği'ne üye olmasına karşı çıkmamasını istedi.



İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen tarihi zirveden bir kare

Ukrayna'nın teklifine göre, Kırım'ın ilhakı üzerindeki müzakereler ancak tam bir ateşkes ile başlayacak ve görüşmeler 15 yıla yayılacak.

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Donbas'ın statüsü konusunda ise görüşmeler ise bizzat Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak.

Heyetlerin üzerinde anlaşacağı barış anlaşması Ukrayna'da referandumda oylanacak.

İSTANBUL ZİRVESİ'NDE İLERLEME SAĞLANDI

Türkiye'nin arabuculu ve kolaylaştırıcı rol oynadığı Ukrayna krizinde, savaşın iki tarafı Dolmabahçe Sarayı'ndan bir araya gelmiş ve barış için şartlarını konuşmuştu. Görüşmelerde ilerleme sağlandığı Rusya ve Ukrayna tarafından kabul edilirken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 'Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederim' demişti.

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GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler bugün yeniden başladı. Taraflar İstanbul’daki görüşme sonrası bu kez video konferans yöntemiyle bir araya geliyor.

Görüşme Rusya’daki yakıt tesisine yapılan saldırının sonrasında gerçekleşmesi adına da önemli.

Rus heyetinin başkanı olan Vladimir Medinskiy, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, “Kırım ve Donbas konusundaki görüşlerinin değişmediğini” söyledi.