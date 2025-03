Son dakika... Kuzey Makedonya'da gece kulübünde yangın: En az 51 ölü

Devlet ajansı MIA'nın verdiği bilgilere göre, binden fazla kişinin konser için toplandığı Kuzey Makedonya'daki bir gece kulübünde çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı'na atıfta bulunan MIA, başkent Üsküp'ün yaklaşık 100 kilometre doğusundaki Kocani kasabasında yer alan gece kulübündeki konsere yaklaşık 1.500 kişinin katıldığını ve nedeni henüz bilinmeyen yangında en az 51 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



KISA SÜREDE ÇATIYA YAYILDI



Yerel medyada yer alan haberlere göre, yerel saatle 03.00'te çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve mekanın tavanına ve çatışına sıçradı. Yangında en az 100 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar başta Üsküp olmak üzere çeşitli şehirlerdeki hastanelere kaldırıldı.



Savcılıktan yapılan açıklamada, "Yangında ölen ve yaralananların sayısı belirlenmeye çalışılıyor" denildi. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pançe Toşkovski incelemelerde bulunmak üzere Koçani'ye hareket etti.





BREAKING: Fire breaks out at nightclub in Kocani, North Macedonia, killing at least 50 people. pic.twitter.com/zQ55FBINPA