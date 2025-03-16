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Son dakika... Kuzey Makedonya'da gece kulübünde yangın: En az 51 ölü

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#Kuzey Makedonya#Gece Kulübü Yangını#Son Dakika
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 10:29

AFP haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre, Kuzey Makedonya'da bir gece kulübünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 51 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi de yaralandı.

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Devlet ajansı MIA'nın verdiği bilgilere göre, binden fazla kişinin konser için toplandığı Kuzey Makedonya'daki bir gece kulübünde çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı'na atıfta bulunan MIA, başkent Üsküp'ün yaklaşık 100 kilometre doğusundaki Kocani kasabasında yer alan gece kulübündeki konsere yaklaşık 1.500 kişinin katıldığını ve nedeni henüz bilinmeyen yangında en az 51 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

KISA SÜREDE ÇATIYA YAYILDI

Yerel medyada yer alan haberlere göre, yerel saatle 03.00'te çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve mekanın tavanına ve çatışına sıçradı. Yangında en az 100 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar başta Üsküp olmak üzere çeşitli şehirlerdeki hastanelere kaldırıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Yangında ölen ve yaralananların sayısı belirlenmeye çalışılıyor" denildi. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pançe Toşkovski incelemelerde bulunmak üzere Koçani'ye hareket etti.



KAÇMAK İSTEYENLER İZDİHAMA NEDEN OLDU

Daily Star gazetesinde yer alan habere göre, görgü tanıkları, dehşet verici yangının ardından eğlenceye katılanların canlarını kurtarmak için kaçıştığını ve 'izdiham' sırasında çok sayıda kişinin ezilerek öldüğünü söyledi.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde gece kulübünün olduğu yerden alevlerin yükseldiği görüldü.

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#Kuzey Makedonya#Gece Kulübü Yangını#Son Dakika

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