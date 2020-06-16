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GeriDünya Son dakika: Kız kardeşi tehdit etmişti! Kuzey Kore havaya uçurdu
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hurriyet.com.tr/ Dış Haberler
Haber Giriş: 16.06.2020 - 09:58,Son Güncelleme:

Son dakika: Kız kardeşi tehdit etmişti! Kuzey Kore havaya uçurdu

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Son dakika: Kız kardeşi tehdit etmişti! Kuzey Kore havaya uçurdu
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Kuzey Kore’nin Güney Kore sınırına yakın noktasında bulunan Kaesong kentinin sanayi bölgesinde patlama meydana geldiği duyuruldu.

AFP'de yer alan habere göre Seul’den bir patlama gerçekleşti. Kuzey Kore Güney Kore’deki iki Kore arasında çalışan irtibat bürosunu havaya uçurdu

Güney Kore Birleşme Bakanlığı’nın açıklamasına göre Kuzey Kore, Kaesong kentindeki irtibat bürosunu havaya uçurdu. Kuzey Kore’nin kendi sınırları içinde kalan ve Güney Kore sınırına çok yakın olan bölgedeki saldırısından sonra gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği bildirildi.

Son dakika: Kız kardeşi tehdit etmişti Kuzey Kore havaya uçurdu

Yonhap haber ajansının verdiği bilgiye göre patlama yerel saatle 14.49’da gerçekleşti. İki ülke arasındaki gerginlik Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’dan gelen açıklamalar sonrasında son günlerde tekrar tırmanışa geçmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong’un kız kardeşi Kim Yo Jong geçen hafta yaptığı sert açıklamada yükselen kriz nedeniyle istenmeyen üzücü olayların yaşanabileceğini söylemişti.

Son dakika: Kız kardeşi tehdit etmişti Kuzey Kore havaya uçurdu

Kuzey Kore'den yapılan ilk açıklamada, Koreler arası irtibat bürosunun tamamen yok edildiği ifade edildi.

Koreler arası irtibat bürosu Güney ve Kuzey'in görüşmeler yaptığı 2018 yılında açılmıştı.

Son dakika: Kız kardeşi tehdit etmişti Kuzey Kore havaya uçurdu

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Gerilim tırmanıyor Kim Jongun kız kardeşi açık açık tehdit etti
Gerilim tırmanıyor! Kim Jong'un kız kardeşi açık açık tehdit etti
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