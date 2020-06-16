Son dakika: Kız kardeşi tehdit etmişti! Kuzey Kore havaya uçurdu

AFP'de yer alan habere göre Seul’den bir patlama gerçekleşti. Kuzey Kore Güney Kore’deki iki Kore arasında çalışan irtibat bürosunu havaya uçurdu

Güney Kore Birleşme Bakanlığı’nın açıklamasına göre Kuzey Kore, Kaesong kentindeki irtibat bürosunu havaya uçurdu. Kuzey Kore’nin kendi sınırları içinde kalan ve Güney Kore sınırına çok yakın olan bölgedeki saldırısından sonra gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği bildirildi.

Yonhap haber ajansının verdiği bilgiye göre patlama yerel saatle 14.49’da gerçekleşti. İki ülke arasındaki gerginlik Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’dan gelen açıklamalar sonrasında son günlerde tekrar tırmanışa geçmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong’un kız kardeşi Kim Yo Jong geçen hafta yaptığı sert açıklamada yükselen kriz nedeniyle istenmeyen üzücü olayların yaşanabileceğini söylemişti.

Kuzey Kore'den yapılan ilk açıklamada, Koreler arası irtibat bürosunun tamamen yok edildiği ifade edildi.

Koreler arası irtibat bürosu Güney ve Kuzey'in görüşmeler yaptığı 2018 yılında açılmıştı.