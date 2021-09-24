Son dakika... Kuzey Kore'den flaş açıklama: Savaş bitmedi!

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Dünyanın gözü kulağı Kore'den gelecek gelişmelerde. Zira bölgedeki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Kuzey Kore ülkenin doğusunda iki balistik füze denemesi gerçekleştirmiş, Güney Kore'nin yanıtı ise denizaltından fırlatılan balistik bir füzeyi denemesi olmuştu.

ABD Başkanı Biden'ın BM'deki 'Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılmasından yanayız' açıklaması sonrasu Kuzey Kore'den yanıt geldi.

Kuzey Kore, Kore Savaşı'nın bitmediğini ve ABD'nin Pyongyang'a yönelik 'düşmanca' politikasını sürdürdüğü sürece devam edeceğini söyledi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Ri Thae Song, Kuzey Kore devlet medyası KCNA'ya yaptığı açıklamada, 'Kuzey Kore çevresindeki siyasi koşullar değişmediği ve savaşın sona erdiği yüzlerce kez ilan edilmesine rağmen ABD'nin düşmanca politikası değişmediği sürece hiçbir şey değişmeyecek' dedi.

Kuzey Koreli bakan açıklamalısında şu ifadelere yer verdi;

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'ABD'nin çifte standartlarını ve düşmanca politikasını geri çekmesi, Kore yarımadasının durumunu istikrara kavuşturmak ve üzerinde barışı sağlamak için en büyük önceliktir.'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'nin "düşmanca politikalardan" vazgeçmesi halinde müzakerelere devam etmekte istekli olduklarını belirtti.

Kim Yo-jong, savaşın sona erdiğine dair resmi açıklama konusunda istekli olduklarını ancak bunun yapılabilmesi için 'öncelikle karşılıklı saygının sağlanması, ön yargıların, düşmanca politikalar ve çifte standardın terkedilmesi' gerektiğini kaydetti.

Kim, 'Güney Kore çifte standartlarıyla bizi kışkırtıp her adımda eleştirdiği geçmişinden uzaklaşır, söz ve eylemlerinde samimiyeti geri getirir ve düşmanlığından vazgeçerse ilişkilerin yeniden kurulması ve geliştirilmesi konusunda yakın iletişimi yeniden başlatmaya istekli oluruz' değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de Güney Kore'yi işgal etmesiyle başlayıp 27 Temmuz 1953'te ateş kes ilan edilen "Kore Savaşı", birçok girişime rağmen bir barış anlaşması imzalanmadığı için teknik olarak sürüyor.

Geçen hafta Kuzey Kore'nin füze denemesi ile başlayan gerilim sonrası iki ülkenin alarm konumunda olduğu da gelen iddialar arasında.