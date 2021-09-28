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Son dakika: Kuzey Kore itirafı... Kripto uzmanı tek tek anlattı!

#Kuzey Kore#ABD#Kripto Para
Son dakika: Kuzey Kore itirafı... Kripto uzmanı tek tek anlattı

ABD'li bir Ethereum araştırmacısı olan Virgil Griffith Kuzey Kore'ye yaptırımlardan kaçmak için kripto paraların nasıl kullanılacağı konusunda tavsiye vermekten suçlu olduğunu kabul etti. 38 yaşındaki Griffith'in açıklamaları ile Kuzey Kore'nin 'kripto planı' deşifre oldu. Anlaşmalı ceza indirimi için uzlaşmaya karar veren Griffith'in 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER- Amerikalı bir kripto para araştırmacısı, 2019'da Kuzey Kore'de ABD yaptırımlarından nasıl kaçınılabileceğine dair tavsiyelerde bulunduğu bir blok zinciri konferansına katılarak ABD yasalarını ihlal ettiğini itiraf etti.

38 yaşındaki Virgil Griffith, Kuzey Kore'ye mal, teknoloji veya hizmet ihracatını yasaklayan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını ihlal etmek için komplo kurmaktan suçlu bulundu.

Wall Street Journal'ın haberine göre, jüri seçiminin bitmesiyle New York'taki yargılaması için geri sayıma geçilen Griffith anlaşmalı ceza indirimi için uzlaşmaya karar verdi.

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Nisan 2019'da "Pyongyang Blok Zinciri ve Kripto Para Konferansı" için Kuzey Kore'ye giden Griffith, iddianameye göre burada blok zinciri teknolojisi ve kripto para biriminin ABD yaptırımlarını aşmak ve yasadışı fonları aklamak için nasıl kullanılabileceğine dair bir sunum yaptı.

FBI'DAN KAÇAMADI

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Griffith daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konferansa katılmak için izin istemiş ancak talebi reddedilmişti. Olumsuz yanıt almasına rağmen söz konusu konferansa katılan Griffith, Çin üzerinden Kuzey Kore’ye yaptığı seyahatinin kanıtlarını gizlemek için bir dizi adım attı ancak FBI tarafından Los Angeles'ta tutuklandı.

Adalet Bakanlığı, Griffith'in planının ABD kısıtlamalarından kurtulmak için Kuzey ve Güney Kore arasındaki kripto para birimi işlemlerini kolaylaştırmayı içerdiğini söyledi.

Savcı Geoffrey S. Berman tutuklama sırasında “Virgil Griffith, bu bilgilerin Kuzey Kore'nin kara para aklamak ve yaptırımlardan kaçmak için kullanılabileceğini bilmesine rağmen Kuzey Kore'ye son derece teknik bilgiler verdi. İddiaya göre bunu yapan Griffith, hem Kongre'nin hem de başkanın Kuzey Kore'nin tehlikeli rejimine maksimum baskı uygulamak için yürürlüğe koyduğu yaptırımları tehlikeye attı” demişti

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ADINI ETHEREUM VAKFI İLE DUYURDU

LinkedIn profiline göre, daha önce bir "dark web arama motorunun" oluşturulması da dahil olmak üzere çeşitli teknoloji girişiminde yer alan Griffith, en çok popüler kripto para birimi Ethereum ile ilişkili kâr amacı gütmeyen Ethereum Vakfı'nda bir araştırma bilimcisi ve geliştirici olarak yaptığı çalışmalarıyla biliniyor.

Ocak ayında mahkum edilmesi planlanan Griffith'in 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Griffith’in "içtenlikle pişmanlık duyduğunu" bildiren avukatı Brian Klein, “Olanları bir kenara bırakıp mahkemede topluma bulunduğu önemli katkıları gündeme getireceğiz. Onun birçok harika özelliği var, kimsesin onu tek bir hatasıyla tanımasını istemiyoruz,” dedi.

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ABD, kendini nükleer silahlardan arındırmayan Kuzey Kore’yi sürekli ekonomik baskıyla cezalandırmaya çalışıyor. Yaptırımlar genel olarak yetersiz olduğu ve potansiyel olarak ülkedeki insani krizi körüklediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Ancak yetkililer, Griffith'in eylemlerinin ABD'nin ülkeye karşı baskı stratejisini sekteye uğratabileceğini savunuyor.

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