Son dakika: Kurt Cengiz bu odada idam edilecek

Cengiz Koçaker (57), 2004 yılında bir taksi şoförünün bıçakla boğazını kesip parasını aldıktan sonra araçla birlikte ateşe verip öldürmek suçundan idam cezasına çarptırıldı. Babası Türk, annesi Porto Riko asıllı olan Cengiz Koçaker, mahkeme sürecinde kendisine isnat edilen cinayeti hep reddetti ve iftiraya uğradığını savundu. Ancak yanan aracın arka koltuğunda bulunan kız kardeşinin Cengiz’e ait olduğunu ifade ettiği kanlı fanila en ciddi delil oldu.

AIDS’Lİ İDDİASI

Çeşitli suçlardan altı kez hapse giren ve daha öncesinde hayatının 23 yılını aralıklarla demir parmaklıkların arasında geçiren Koçaker, hapiste tecavüze uğradığını, AIDS’li olduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürerek ikinci kez temyiz başvurusunda bulundu. Ocak ayının sonunda reddedilen temyiz başvurusuyla birlikte Koçaker’in en azından ömür boyu hapiste kalma umudunu da artık kalmadı.

SIRASINI BEKLİYOR

340 suçlunun ölüm sırasını beklediği Florida’da bu süre ortalama 16.5 yıl sürüyor. Koçaker de işlediği cinayet sonrası idam cezasına çarptırıldı ancak Florida’da yaşanan idam tartışmaları nedeniyle geçen ağustos ayından bugüne hiçbir infaz gerçekleştirilmedi. Florida Valisi’nin onay vermesi durumunda ‘Kurt Cengiz’ zehirli iğneyle idam edilecek.

BABASI TÜRK ANNESİ PORTO RİKOLU

Cengiz Koçaker’in ABD’deki trajik öyküsü babası Necdet Koçaker’in 1963’te Türkiye Tarım Bakanlığı’nın eğitim programıyla ABD’ye gidişiyle başladı. Baba Koçaker’in burada Porto Riko asıllı Carmen Armodore ile evliliğinden Cengiz Koçaker dünyaya geldi. Ancak Cengiz Koçaker henüz 4 yaşındayken babası, Carmen Armodore’ye Türkiye’de iki eşinin daha bulunduğunu itiraf edince aile dağıldı. Türkiye’ye dönen baba Koçaker kısa süre sonra trafik kazasında hayatını kaybetti.

ÖLÜM KOKTEYLİ

AIDS’li olduğu iddia edilen Cengiz Koçaker, onay verilmesi halinde ‘ölüm kokteyli’ olarak adlandırılan üç ilaçlı zehirli iğne ile bu odada idam edilecek.

Cengiz Koçaker’in idama mahkûm olduğu 14 Ocak 2011 tarihinde haber olmuştu.