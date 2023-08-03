Son dakika: Kuleba'dan tahıl koridoru açıklaması: Putin’i anlaşmaya döndürebilecek tek kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na değindi. Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya'yı Karadeniz Tahıl Girişimi'ne döndürme çabalarını koordine ettiklerini belirterek, "Ukrayna, Putin'i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na geri döndürmek için Erdoğan ile koordinasyon halinde. Erdoğan da bu konuda Zelenski ile koordinasyon içinde. Bu ortak bir çıkar.” dedi. Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na döndürebilecek tek kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti.





Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin girişimiyle 22 Temmuz 2022 tarihinde Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması imzalanmıştı. İlk olarak 120 günlüğüne imzalanan anlaşma daha sonra 3 kez uzatılmıştı. Rusya, 17 Temmuz 2023 tarihinde sona eren anlaşmayı kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kaldırılmadığı gerekçesiyle uzatmama kararı almıştı.