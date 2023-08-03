Son dakika: Kuleba'dan tahıl koridoru açıklaması: Putin’i anlaşmaya döndürebilecek tek kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na değindi. Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya'yı Karadeniz Tahıl Girişimi'ne döndürme çabalarını koordine ettiklerini belirterek, "Ukrayna, Putin'i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na geri döndürmek için Erdoğan ile koordinasyon halinde. Erdoğan da bu konuda Zelenski ile koordinasyon içinde. Bu ortak bir çıkar.” dedi. Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na döndürebilecek tek kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti.