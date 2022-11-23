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Son dakika... Kudüs'te peş peşe patlama: Çok sayıda yaralı var

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#Kudüs#Patlama#Dünya
Son dakika... Kudüste peş peşe patlama: Çok sayıda yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 09:36

Kudüs’te iki farklı noktada art arda meydana gelen patlamalarda 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

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İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Batı Kudüs'ün girişinde yer alan Givat Shaul bölgesindeki bir otobüs durağında yerel saatle 07.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamada 11 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Yarım saat sonra Kudüs başka bir girişi olan Ramot kavşağındaki bir otobüs durağı yakınında bir patlama daha meydana geldiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olay yerindeki polis ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail medyası patlamaların "çanta içine konulan patlayıcıların infilak etmesi sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini" belirtti.

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#Kudüs#Patlama#Dünya

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