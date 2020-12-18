Son dakika: Kriz büyüyor! Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

ABD'de Hazine, Ticaret, İç Güvenlik bakanlıkları başta olmak üzere birçok kuruma yönelik yapılan ve arkasında Rusya'nın olduğu iddia edilen siber saldırının yankıları devam ediyor.

CISA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu saldırı, federal hükümetin yanı sıra eyalet ve yerel yönetimlere, önemli altyapı şirketleri ve diğer özel sektör kuruluşlarına da ciddi tehdit oluşturmaktadır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu saldırı ile bilgisayarlara yerleştirilen "kötü niyetli yazılımların" kaldırılmasının zor bir süreç olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bilgisayarlardaki tehditlerden kurtulmak çok karmaşık ve zorlayıcı bir süreç olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

BİDEN: SİBER GÜVENLİK, YÖNETİMİMİN ÖNCELİĞİ OLACAK, SORUMLULAR BEDEL ÖDEYECEK

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ülkede 3 bakanlığa yönelik siber saldırıların ardından, siber güvenliği yönetiminin en önemli önceliklerinden biri yapacağını ve saldırıların sorumlularının büyük bedel ödeyeceğini belirtti.

Biden, ABD Hazine, Maliye ve İç Güvenlik Bakanlıklarına siber saldırıların ardından yaptığı açıklamada, son günlerdeki siber saldırıların ABD şirketlerini ve federal hükümet kurumlarını hedef aldığına dikkati çekti. Biden, "Yönetimim, siber güvenliği en önemli önceliği yapacak ve göreve başlar başlamaz bu sorunla ilgilenecek. Ancak iyi bir savunma yeterli değil, düşmanlarımızı ilk olarak caydırmamız gerek ve bunu saldırıların sorumlularına büyük bedel ödeterek yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya söz konusu siber saldırı iddialarını reddetmişti.

KANITLAR VAR

ABD'li medya organizasyonu Politico'nun konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Enerji Departmanı ve ülkenin nükleer silah deposunu yöneten Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin, bilgisayar korsanlarının sistemlerine eriştiğine dair kanıtları olduğunu yazdı.