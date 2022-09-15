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Son dakika... Kritik Putin - Şi görüşmesi başladı! Putin'den Çin'e 'Ukrayna' teşekkürü

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Rusya#Dünya
Son dakika... Kritik Putin - Şi görüşmesi başladı Putinden Çine Ukrayna teşekkürü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 14:37

Çin Devlet Başkanı Şi ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme başladı. Putin, Şi'ye Ukrayna konusunda gösterdiği 'dengeli politika' nedeniyle teşekkür etti. Rus lider görüşmelerde 'tek kutuplu bir dünya yaratma girişimlerini' kınadı.

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Dünyanın nefesini tutarak beklediği Putin - Şi görüşmesi başladı.

Putin, Çinli mevkidaşı Şi'ye Ukrayna konusunda gösterdiği 'dengeli politika' nedeniyle teşekkür etti. Rus lider görüşmelerde 'tek kutuplu bir dünya yaratma girişimlerini' kınadı.

Putin, Moskova'nın Pekin'in 'Tek Çin' politikasını desteklediğini, ABD'nin Tayvan Boğazı'ndaki 'provokasyonlarına' karşı çıktığını ve Rusya'nın Çin'in Ukrayna üzerindeki 'dengeli pozisyonuna' değer verdiğini söyledi.

Son dakika... Kritik Putin - Şi görüşmesi başladı Putinden Çine Ukrayna teşekkürü

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Putin, 'Tek kutuplu bir dünya yaratma girişimleri son zamanlarda kesinlikle çirkin bir biçim aldı ve tamamen kabul edilemez' diyerek doğrudan ABD'yi hedef aldı.

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İki lider, Ukrayna savaşından bu yana ilk yüz yüze görüşmelerini Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin oturum arasında gerçekleştirdi.

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Özbekistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de görüştü.

ŞİÖ Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla 1996 yılında kurulmuştu.

Son dakika... Kritik Putin - Şi görüşmesi başladı Putinden Çine Ukrayna teşekkürü

Örgüte Özbekistan, Pakistan ve Hindistan'ın da katılımıyla tam üye sayısı sekize yükselmiş oldu.

2005'te ŞİÖ'ye gözlemci statüsünde üye olarak katılan İran'ın tam üyelik süreci Eylül 2021'de başlatılmıştı.

Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye ise diyalog ortağı olarak yer alıyor.

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