Son dakika... Trump, Gazze zirvesi sonrası duyurdu: Netanyahu planı kabul etti, İsrail, Gazze’den aşamalı çekilecek

Trump ve Netanyahu, Beyaz Saray'daki Gazze ve bölgesel konular üzerine yaptıkları görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.



İşte Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Bugün tarihi bir gün barış için. Güzel ve büyük bir gün, medeniyetin en büyük günlerinden biri. Yüzlerce, binlerce yıldır sürüyordu, artık en azından çok yakınız diye düşüyorum. Bir çok ülke ile birlikte çalıştık, bu olayın çözülmesinin tek yolu. Bu Gazze’den de öte bir konu, Ortadoğu’da barıştan bahsediyorum, bugün tarihi bir gün. İran, ticaret, İbrahim Anlaşmalarının genişletilmesi ve Gazze’deki savaşın nasıl sona erdirileceği ile ilgili konuları konuştuk. Bu büyük resmin bir parçası ve sonsuz barıştan bahsediyorum. Herkesin beklediğinden daha fazlası. İsrail’in komşularından aldığım destek inanılmaz. Burada bahsettiğim ulusların hepsi önerilere katkıda bulundu.



"ERDOĞAN GÜÇLÜ VE İYİ BİR ADAM"



Arap ve Müslüman ulusların liderlerine destekleri için teşekkür ediyorum. Bu teklifi AB’deki müttefikler de dahildi, bu gerçek mi, gerçekten Ortadoğu’da barış mı yapıyorsun, bu dedikodu mu gerçek mi diye sorudular. 'Tüm Arap liderlerle mi konuştun' dediler. Ayrıca Netanyahu’ya teşekkür ediyorum planı kabul ettiği için. Katar’ın emri inanılmaz bir insan, Birleşik Arap Emirleri tamamen içindeydi, müdahil oldukları bir durumdu, müzakerelere katıldı. 2 bin-3 bin yıl geçti, karmaşık olması normal. Ürdün kralı bizimleydi, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bir dostum, güçlü ve iyi bir adam. Endonezya Cumhurbaşkanı harika bir lider, kendisi bizimleydi. Bazıları telefonla ulaştı. Pakistan Başbakanı da bizimleydi başından beri. Bu anlaşmaya inandıklarını açıkladılar. Bunu yüzde yüz desteklediklerini söylediler. Mısır Cumhurbaşkanı harika bir insan.

"BİR BARIŞ KURULU KURULACAK"



Hamas tarafından kabul edilirse bu teklif tüm geri kalan rehinelerin serbest kalmasını öngörüyor, 72 saati geçemez, bunu söylerken mutsuzum, ebeveynler için de genç erkeklerin naaşını almak da zor, ebeveynlerle görüştüm ve hayatını kaybetmiş oğulların naaşını almak onlar için önemli. Silahtan arındırılmış bir Gazze, Hamasın askeri kapasitesinden arındırılması derhal gerçekleştirilmeli. Bahsettiğim ülkelere Hamas’a ile ilgilenmelerini istiyorum. Hamas da bitirmek istiyor. Bu iyi bir şey, tüm terör alt yapısının, tüneller, silah üretim merkezi, yerel polis güçlerinin de, yeni bir geçiş hükümeti olacak ve İsrail kademeli çekilecek. Daha fazla silah ateşlenmeyecek. Arap ve Müslüman ülkeler, Hamas ile ilgilenmeli, bizim ilgilenmediğimiz bir gurup. Eğer yapmazlarsa İsrail, ABD’nin tam desteği ile binlerce yıldır bu süreçteydi, İsrail Hamas’ı yok etme konusunda benim tam desteğimi alacak. Hamas anlaşmayı reddederse size yapmanız gereken şeyi yapmak üzere tüm desteği vereceğiz, nihai olan tehdidi ortadan kaldırmak olacaktır. Bu Hamas tarafından ortaya konan bir tehdit, terör sona ermeli ve bunun ebedi olarak sürmesini umuyoruz, planımın yeni bir uluslararası gözetim kurumu, bir barış kurulu kurulacak. Bu kurul ABD yetkilisi tarafından gerçekleştirilecek, diğer ülkelerin de kurulda olacak, İngiltere Eski Başbakanı iyi bir insan, diğer insanlar daha sonra açıklanacak, ben hariç her kes bu kurulda olmak istedi. Filistinlilerden oluşan bir hükümet için adımlar atılacak, Hamas, Filistin’in yönetiminde yer almayacak.

"FİLİSTİNLİLER DE BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYOR"

Binlerce Hamas askerleri öldürüldü, 7 Ekim’i unutamayız, binlerce insan bedelini ödedi, güzel ve büyük bir şey inşa etmeliyiz. İsrail’de beni seviyorlar, iki şey söylüyorlar, 'Lütfen savaşı sona erdirin ve rehineleri alın' diyorlar. Bu insan bir savaşçı, normal hayata dönmeyi bilmiyor ve İsrail ona sahip olduğu şanslı ama İsrailliler normale dönmek istiyor. Filistin devletinin tanınmasını Avrupalı dostlarımız gerçekleştirdi. Bu süreçten yoruldukları için bunu yaptıklarını düşünüyorum. Bu savaş çok kötü, Filistinliler de barış içinde yaşamak istiyor, Filistinlilere sorumluluk alma çağrısında bulunuyorum. Onlara sorumluluk veriyoruz kaderleri için ve terörizmi kınamak ve yasaklamak için. Hamas ile birlikte zor bir hayata sahiptiler. Bugün ortaya koyulan plan rehineleri geri alma ve savaşı durdurma ve her şeyi geride bırakmak. İsrail güvenliği ve Filistin’in başarısı için, bir mermi bile sıkılmayacak birkaç gün içinde, belki de ebediyen sıkılmamalı. Bu bölgenin liderleri bunun gerçek olma şansının yüksek olduğunu söylüyor. Tarihteki hiçbir başkan İsrail’e dostane olmadı. İbrahim anlaşmaları harika. İran da buna dahil olabilir, umarım İran ile da anlaşabiliriz, buna açık olacaklarını düşünüyorum. Bu anlaşmanın bir üyesi olacağını düşünmüştüm, ekonomik anlamda iyi olur.

NETANYAHU: PLANINIZI DESTEKLİYORUM



"Siz İsrail’in Beyaz Saray’da sahip olduğu en büyük dostsunuz" diyen Netanyahu sözlerine şöyle sürdürdü:

Bugün çok önemli bir adıma atıyoruz Gazze’deki savaşı sona erdirmek ve Ortadoğu’da barışı büyük ölçüde ilerletmek adına. Planınızı destekliyorum, bu da savaş hedeflerimizi yerine getiriyor. İsrail tüm rehineleri geri getirecek. Hamasın askeri kapasitesi ve siyasi iktidarı sona erecek. Bir daha Gazze İsrail’e tehdit oluşturmayacak. Bu dönüm noktasını harika cesur askerlerimizin fedakarlıkları olmasa başaramazdık. Sayın başkan, iki ülkemiz omuz omuza verdiğimizde her şeyi başarıyoruz. Planınız benim hükümetimin savaşı sona erdirmek üzere öne sürdüğü 5 amaçla tutarlı. Bizim planımız şunlar. Tüm rehineler derhal evlerine geri dönecek, Hamas silahsızlaştırılacak, Gazze silahsızlaştırılacak ve İsrail önümüzdeki gelecekte güvenlik sorumluluklarını üzerine alacak,



"REHİNELER BIRAKILDIKTAN SONRA GERİ ÇEKİLECEK"



Gazze’de barışçıl sivil bir yönetim olacak. Bu yönetim Hamas ya da Filistin yönetimi tarafından yönetilmeyecek. İlk adım tüm rehinlerin serbest bırakılmasından sonra geri çekilmek olacak. Bir organ oluşturarak Gazze’yi silahsızlaştırmak olacak. Bu kurul başarılı olursa savaşı daimi olarak sona erdireceğiz. İsrail’de güvenlik hattında Hamas’ın silahsızlaştırılaması konusunda bu hatta olacak. Herkese bir fırsat veriyoruz. Kan dökmeden barışçıl amaçlarımızı yerine getireceğiz. Hamas reddeder ve ya kabul edip sonrasında bunun aksine yaparsa İsrail kendisi işi bitirecektir. Bu kolay yoldan da olabilir, zor yoldan da olabilir. Biz kolay yolu tercih ediyoruz. Bunu Hamas Gazze’de kalsın ve İsrail’i tehdit etsin diye yapmadık.

"GAZZE, HAMAS TARAFINDAN YÖNETİLMEYECEK"

Bu inanılmaz dönüşüm gerçekleşirse, Gazze'de önümüzdeki yıllarda çok önemli bir değişim olacaktır. Gazze, Hamas tarafından yönetilmeyecek. Ancak tam tersine, İsrail'le samimi bir barış arayan insanlar tarafından yönetilecektir. Bu sadece Gazze için yeni bir başlangıç olmayacak, tüm bölge için yeni bir başlangıç olacak. Sizin liderliğiniz altında, kendim de buna dair olmam lazım, Abraham Antlaşmalarını yeniden hayata geçirilebilecek. Katar Başbakanına şunu söyledim, Katar’ı değil teröristleri hedef aldıK, Katar vatandaşının hayatını kaybetmesi konusunda pişmanlık duyuyoruz, bizim hedefimiz değildi. Teşekkür ediyorum Başkan Trump’ın üçlü bir mekanizma kurmasından, bir çok anlaşmazlığın ortadan kaldırılması için herkes için iyi olacaktır.



