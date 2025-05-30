Son dakika... Kremlin'den İstanbul açıklaması: Biz hazırız

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Rusya ve Ukrayna arasında 3. tur görüşmelerine ilişkin açıklamalar hız kazandı. İki ülke, görüşmelerin İstanbul'da yapılmasını dile getirirken Kremlin'den yeni bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İstanbul'a müzakereci gönderdiğini belirtti ve Ukrayna'da barış konusunda görüşmelere hazır olduklarını söyledi.

Peskov, Ukrayna ile görüşmelerinin "olumlu sonuç" vermesi halinde Putin ile zirve yapmayı masaya yatırabileceklerini ifade etti.

Peskov, açıklamasında şöyle konuştu:



"Rus heyeti İstanbul'a gidiyor ve 2 Haziran'da Kiev ile yeni bir müzakere turu için hazır olacak. Putin prensip olarak üst düzey temaslardan yana olduğunu defalarca söyledi. Ancak bunun için hazırlık yapılmalı. Öncelikle iki ülke heyetleri arasındaki doğrudan görüşmelerde bir sonuç elde edilmeli. Olumlu bir sonuç elde edilirse elbette üst düzey temaslar hakkında konuşabiliriz"



MASADAKİ GÜNDEM MADDELERİ NELER OLACAK?

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Gazetecilere açıklama yapan Peskov, Ukrayna heyeti ile masaya oturacak Rus heyetinin gündem maddelerini açıkladı.

Peskov'un açıklamasına göre maddeler şu şekilde sıralandı:

Moskova yönetimi, Rusya ve Ukrayna'nın ateşkes anlaşmasının taslak mutabakatının İstanbul'da yapılacak müzakerelerde ele alınmasını bekleyecek

Hazırlıkları süren geçici ateşkesin şartlarında karşılıklı mutabakata varılacak

Karadeniz'deki güvenlik konuları da İstanbul'daki müzakerelerde konuşulacak

Putin'in, Zelenski ve Trump ile şahsen görüşmesi için iyi bir hazırlık gerektiği belirtilecek

Ateşkes anlaşmasının taslak mutabakatının ayrıntıları kamuoyuna açıklanmayacak.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: ERDOĞAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE GÖRÜŞÜLEBİLİR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından basına açıklama yapan Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandırdı. Ateşkes ve barış için beklentiler arttı. İstanbul görüşmelerini yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. İstanbul’da varılan takas mutabakatının süratli şekilde tamamlanması ile müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz. Müzakerelerin nerede gerçekleştirildiğinden ziyade savaşın yol açtığı yıkımın ve insani trajedinin sonlandırılmasına odaklanıyoruz. Tarafların İstanbul’da aldıkları ilke kararları temelinde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla müteakip görüşmelere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki aşamada Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Sayın Trump'ın, Sayın Putin ve Sayın Zelenski’nin, 4 liderin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz. Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yoldur. Savaşta kritik bir yol ayrımına yaklaşıyoruz. 16 Mayıs günü İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde işaret ettiğim üzere önümüzde iki yol bulunuyor. Ya bu savaşa göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız"