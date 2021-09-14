Son dakika... Kremlin'den flaş Putin açıklaması: Karantinaya girmeyi planlıyor
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in çevresindeki isimlerde koronavirüs vakaları tespit edilmesi sonrası kendini izole etmeyi planladığını açıkladı.
Kremlin'den Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili flaş bir açıklama geldi.
Putin'in yakın çevresinde yer alan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya gireceği açıklandı.
Kremlin tarafından yapılan açıklamada Putin'in bu hafta gerçekleştirmesi beklenen Tacikistan ziyaretini de gerçekleştirmeyeceği ifade edildi.
Aynı açıklamada Putin'in bu toplantıya video konferans yolu ile katılacağının altı çizildi.