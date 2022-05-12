Son dakika... Kremlin'den flaş Finlandiya açıklaması

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Rus saldırısı ile başlayan Ukrayna Savaşı haftalardır devam ederken dünyanın gözü bu kez Avrupa'nın kuzeyinde.

Finlandiya cumhurbaşkanı ve başbakanının NATO üyeliğine başvurmaktan yana olduklarını duyurmasının ardından Rusya'dan beklenen açıklama geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada 'Finlandiya'nın NATO'ya girmesi kesinlikle Rusya'ya tehdittir' ifadesine yer verildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, 'NATO'nun genişlemesi ve ittifakın sınırlarımıza yaklaşması dünyayı ve kıtamızı daha istikrarlı ve güvenli kılmıyor' dedi.

NATO: SORUNSUZ VE HIZLI OLACAK

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Finlandiya'nın başvuru yapması durumunda katılım sürecinin 'sorunsuz ve hızlı' olacağını duyurdu.

RUSYA İÇİN KÂBUS SENARYOSU

Askeri uzmanlara göre, halihazırda Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya için bir başka komşusu Finlandiya'nın üyeliği olabilecek en kötü senaryolardan birisi.

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Rusya'nın tüm uyarılarına rağmen geçtiğimiz haftalarda Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç’in başkenti Stockholm’de NATO üyeliğini görüşmek üzere bir araya gelmişti.

NATO yetkilileri, İskandinav ülkelerinin üyelik kriterlerinin çoğunu halihazırda karşılaması nedeniyle, ülkelerin ittifaka kabulünün nispeten basit olacağına inanıyor.

Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği ile olası bir çatışmaya karşı 1947'de kurulmuştu.

RUS VEKİL TEHDİT ETMİŞTİ: ÜLKENİZİ YOK EDERİZ

Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının 'korkunç bir trajedi' olacağını belirterek tehditler savurmuştu.

Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın 'meşru hedefi' olacağını belirten milletvekili 'Finlandiya bu hamlesi ile ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır' demişti.

PUTİN'İN PLANI TERS TEPTİ

Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda.

Zira yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, Finlandiya'da her 100 kişiden 84'i Rusya'yı 'önemli bir askeri tehdit' olarak görüyor.

Geçen yıl yani Ukrayna krizi yaşanmadan önce bu oran sadece yüzde 25 oranındaydı. İsveç'te de durum farklı değil. Yıllardır 'tarafsızlık' modelini uygulayan ülkede NATO sesleri artık daha yüksek çıkıyor.

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Ülkede muhalefet partilerinin de desteği sonrası İsveç'in üyeliğe hiç olmadığı kadar yakın olduğu belirtiliyor.