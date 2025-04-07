Son dakika: Kremlin'den flaş ateşkes açıklaması! ABD bu kez çok sert: Trump bu tuzağa düşmez

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Kremlin'den bugün yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da ateşkes fikrini hala destekliyor ancak ateşkesin nasıl işleyeceği konusunda hala cevaplanmamış pek çok soru var.

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğin günden beri Moskova ve Kiev arasında 'hızlı bir ateşkes' sağlanması için bastırıyor ancak her iki tarafla da görüşmesine rağmen ateşkes konusunda bir ilerleme sağlanamadı.



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bugün basın mensuplarının sorularını cevaplarken ateşkes anlaşmasına da değindi ve “Putin ateşkes fikrini destekliyor ancak yanıtlanmayı bekleyen bir dizi soru var” dedi.

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Ukrayna'nın, Rusya'yı Kriviy Rig kentinde sivil altyapıları vurmakla suçlamasına tepki gösteren Peskov, Rus ordusunun ancak askeri unsurlara saldırılar düzenlediğini savunarak, "Sosyal altyapı tesislerine yönelik saldırı düzenlemiyoruz." ifadesini kullandı.

Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ukrayna'ya yönelik saldırıların durdurulması gerektiği" yönündeki açıklamasına değindi.

Ukrayna'da ateşkesle ilgili bazı hususların olduğunu ve bunların çözülmesi gerektiğini vurgulayan Peskov, şunları kaydetti:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ateşkes fikrini destekliyor, ancak bunun sağlanması için bazı soruların yanıtlanması gerekiyor. Bu sorular havada ve kimse bunlara henüz cevap vermedi. Bunlar, Kiev yönetiminin kontrol dışı olması, söz dinlemeyen bazı aşırılıkçı ve milliyetçi birlikleri kontrol edememesi ile ilgili. Bunlar, Kiev'in ileride askerileştirilmesi yönündeki planlar ile ilgili. Tüm bu nüanslar halen gündemde. Ateşkes fikrini desteklerken, çıkarlarımızı güvence altına almamız ve sıraladığım hususları çözmemiz lazım."

Peskov, Rusya ile ABD arasında yeniden yapılacak müzakere tarihinin henüz belirsiz olduğunu söyleyerek, "Müzakerelerin devam etmesi gerekiyor. Bu konuda ortak anlayışa sahibiz." diye konuştu.



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ABD başkanı Trump da görüşmelerin yavaş ilerlemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirmiş ve Mart ayında NBC haber kanalına verdiği röportajda Putin'e “kızgın” olduğunu söylemişti.

Pazar günü yine Rusya-Ukrayna savaşına değinen Trump, “Rusya ile konuşuyoruz. Durmalarını istiyoruz ancak bombalama devam ediyor, bundan hoşlanmıyorum" dedi.

Putin ise Mart ayında teklif edilen ABD-Ukrayna ortak önerisini reddetti.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Cuma günü sert bir uyarıda bulundu ve Trump'ın Rusya ile üç yıldır süren ve “sonu gelmeyen müzakereler tuzağına düşmeyeceğini” vurguladı ve ekledi;

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“Rusya'nın barış konusunda ciddi olup olmadığını aylar değil haftalar içinde öğreneceğiz”