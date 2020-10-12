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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 12.10.2020 - 12:45 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kremlin'den ateşkes açıklaması

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Son dakika: Kremlin'den ateşkes açıklaması
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Kremlin, Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerçekleşen ateşkese dair ilk açıklamayı yaptı.

Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerçekleşen ateşkese dair ilk açıklama geldi. 

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un yaptığı açıklamada Azerbaycan ve Ermenistan'ın Rusya'nın öncülüğünde gerçekleşen ve cumartesi gününden itibaren geçerli olan ateşkese uymasının önemi belirtildi. 

Ateşkes devreye girdiğinden beri iki taraf da birbirini saldırılara devam etmekle suçlarken Ermenistan hafta sonu boyunca Azerbaycan'ın sivil hedeflerine saldırılarını sürdürmüştü. 

Dmitry Peskov, yaptığı açıklamada ülkesi Rusya'nın sahadaki sıcak gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizdi. 

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