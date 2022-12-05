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Son dakika... Kremlin'den AB'ye rest: Tanımayacağız

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#Kremlin#AB#Rusya
Son dakika... Kremlinden ABye rest: Tanımayacağız
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 13:11

AB’nin başını çektiği G7 ülkeleri ve Avustralya’nın da destek verdiği plan çerçevesinde Rus ham petrolüne varil başına 60 dolarlık tavan fiyat getirdi. Konu ile ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin AB'ye resmen rest çekti.

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaşın başından itibaren Ukrayna'ya maddi ve askeri destek sağlayan Batı, Rusya'yı ise yaptırımlar ile durdurmaya çalışıyor.

Moskova'ya karşı bir dizi yaptırım açıklayan Batı'nın son hamlesi Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması oldu.

Rusya'dan deniz yoluyla petrol alımını yasaklayacak olan Avrupa Birliği, Rus ekonomisine bir darbe daha indirdi.

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Üye ülkeler, Rus ham petrolü için varil başına 60 dolarlık bir tavan fiyat belirlediler. G7 ülkeleri ve Avustralya da aynı yönde karar aldı.

Bu karara tepki gösteren Kremlin AB'ye resmen rest çekti.

Fiyat sınırı uygulamasını tanımayacağını açıklayan Kremlin bu durumun bu politikanın küresel enerji piyasasını istikrarsızlaştıracağının belirtti.

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'ASKERİ OPERASYONU ETKİLEMEZ'

Kremlin alınan kararın Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyonunu devam ettirme kabiliyetini etkilemeyeceğinin altını çizdi.

UKRAYNA DA TEPKİLİ: 30 DOLAR OLMALIYDI

Söz konusu karar Ukrayna'nın da tepkisini çekmişti.

Ukrayna petrol yaptırımını yetersiz bularak, 'Putin’i savaştan vazgeçirmek için Rus petrolüne üst fiyat limiti 60 değil, 30 dolar olmalıydı' açıklamasıyla tepki gösterdi.

 

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#Kremlin#AB#Rusya

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