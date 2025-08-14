Son dakika: Kremlin Trump-Putin görüşmesinin saatini açıkladı

Haberin Devamı

Dünyanın merakla beklediği ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin saati açıklandı.

Kremlin, Alaska'da gerçekleşmesi planlanan görüşmenin Moskova saati ile 22.30'da başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, iki başkan arasındaki görüşmenin tercümanlar aracılığıyla baş başa başlayacağı belirtildi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Alaska'daki görüşmenin ardından Trump ve Putin'in ortak basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

Görüşmenin, Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson askeri üssünde gerçekleşeceği açıklanmıştı.

GÖRÜŞMENİN SÜRESİ GİDİŞATA BAĞLI

Uşakov, görüşmenin ana gündem maddesinin Ukrayna'daki krizi çözmek olduğunun altını çizdi ve "Zirvenin gündemi, herkesin bildiği gibi Ukrayna krizinin çözümü olacak" dedi.



Uşakov, "Doğal olarak barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik güncel ve en acil uluslararası ve bölgesel konular da ele alınacak" ifadesini açıklamasına ekledi.

Görüşmenin süresinin ikili arasındaki diyaloğun gidişatına bağlı olduğunu belirten Uşakov, potansiyeli değerlendirilmeyen ekonomik fırsatların da konuşulacağını vurguladı.

TRUMP'TAN PUTİN'E UYARI

ABD Başkanı Trump, Kennedy Center’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına, 15 Ağustos’ta Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna konusunda yapacağı zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "Cuma günü Putin, savaşı durdurma konusunda mutabık kalmazsa yaptırım uygular mısınız?" sorusuna, "Evet. Şu anda bu yaptırımların ne olacağını söylemeyeceğim, ancak bunun (Rusya için) ağır sonuçları olacak." şeklinde yanıt verdi.

İKİNCİ GÖRÜŞMEYE YEŞİL IŞIK

Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin olumlu geçmesi halinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bir araya geleceği ikinci bir zirve düzenlemek istediğini belirterek, "İkinci görüşmenin gerçekleşme ihtimali yüksek. Eğer benim de yer almamı isterlerse, ben de orada olurum." dedi.

İkinci görüşmenin ilkinden daha verimli olma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydeden ABD Başkanı, Putin'le görüşmesinde durumun ne olduğunu net şekilde göreceğini vurguladı.

Trump, zirvede Putin ile yapacağı görüşmeden istediği sonuçları elde edememesi halinde ikinci görüşmenin gerçekleşmeyeceğine işaret ederek, "İlk toplantı bu sorunu çözmeyecek, ancak ilk toplantıda bazı önemli sonuçlar elde edebiliriz. Bu görüşme ikinci toplantı için zemin hazırlayacak. Ancak bundan sonra ikinci toplantı yine de olmayabilir çünkü almamız gereken cevapları alamazsak o zaman ikinci toplantı olmayacak.​​​​​​" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, cuma günkü zirvede Putin'i savaşı sona erdirme konusunda ikna edeceğine inanıp inanmadığı yönündeki bir soruya ise "Bu soruya 'muhtemelen' diye cevap vereceğim çünkü Putin'i iyi tanıyorum ve onunla birçok görüşmemiz oldu." karşılığını verdi.