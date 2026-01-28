Son dakika... Kremlin açıkladı: Putin-Şara temasında flaş detaylar

Haberin Devamı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında gerçekleşecek görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Lider değişikliğinin ardından Suriye ile ilişkiler aktif şekilde gelişiyor" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Putin, Suriye lideri ile ekonomik iş birliğini ve bölgedeki durumu görüşecek. Şara ile görüşmede, Rus askerlerinin Suriye'deki geleceği ele alınacak" denildi.

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın uçağının başkent Moskova'ya indiği ve Şara'nın Putin ile görüşmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Putin ile Şara daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşar Esad rejiminin Aralık 2024 sonunda devrilmesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.