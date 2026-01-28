×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Kremlin açıkladı: Putin-Şara temasında flaş detaylar

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Suriye#Putin
Son dakika... Kremlin açıkladı: Putin-Şara temasında flaş detaylar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 13:32

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşecek görüşmenin konu başlıklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında gerçekleşecek görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Lider değişikliğinin ardından Suriye ile ilişkiler aktif şekilde gelişiyor" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Putin, Suriye lideri ile ekonomik iş birliğini ve bölgedeki durumu görüşecek. Şara ile görüşmede, Rus askerlerinin Suriye'deki geleceği ele alınacak" denildi.

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın uçağının başkent Moskova'ya indiği ve Şara'nın Putin ile görüşmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Putin ile Şara daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşar Esad rejiminin Aralık 2024 sonunda devrilmesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.

Gözden KaçmasınKıyamet Saatinde yeni rekor Felakete en yakın noktaKıyamet Saati'nde yeni rekor! 'Felakete en yakın nokta'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Suriye#Putin

BAKMADAN GEÇME!