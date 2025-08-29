Son dakika... Kremlin açıkladı: Erdoğan ve Putin görüşecek

×
HABERLER

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 17:20

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta Çin'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e yapacağı ziyaretteki programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uşakov, Rusya lideri Putin'in 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleşecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde liderle görüşeceğini bildirdi.

Uşakov, 25. ŞİÖ Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini açıkladı. Görüşmede, iki liderin bölgesel ve küresel sorunları ele alacağını kaydetti.

Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko gibi ŞİÖ üyesi ülkelerin liderleri ile görüşeceğini belirtti.

Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacağı zirveye, gözlemci ve diyalog ortağı ülkelerden Moğolistan, Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Maldivler, Nepal, Mısır, Türkmenistan, Endonezya, Malezya, Laos ve Vietnam’ın liderleri katılım sağlayacak.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu, zirvede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, ayrıca BDT, ASEAN, KGAÖ, EİT, AİGK, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) gibi kurumların temsilcilerinin de bulunacağını belirtti.

ŞİÖ NEDİR?

Şanghay İşbirliği Örgütü, 1996’da sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği amacıyla Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından “Şanghay Beşlisi” adıyla kuruldu. Örgüt, 2001’de Özbekistan’ın katılımıyla büyüdü. 2017’de Hindistan ve Pakistan’ın, 2021’de ise İran’ın katılımıyla üye sayısı 9’a yükseldi. Temmuz 2025’te Belarus’un katılımıyla örgüt, 10 üye ülkeye ulaştı.

Moğolistan ve Afganistan (Eylül 2021’den bu yana aktif olmayan) gözlemci statüsünde yer alıyor. Türkiye dahil 14 ülke ise diyalog ortağı olarak örgütte bulunuyor.

