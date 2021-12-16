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Son dakika... Kraliçe Elizabeth Noel yemeğini iptal etti!

#Kraliçe Elizabeth#Noel Yemeği#İptal
Son dakika... Kraliçe Elizabeth Noel yemeğini iptal etti

İlerleyen yaşına ve devam eden koronavirüs salgınına rağmen kraliyet görevlerini sürdürmeye devam eden İngiltere Kraliçesi Elizabeth flaş bir kararla geleneksel Noel yemeğini iptal etti.

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Ekim ayında bir süre hastanede tedavi gören ve sağlık sorunları yaşayan Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth ailesiyle birlikte yiyeceği geleneksel Noel öncesi yemeğine katılmayacak.

95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi, rahatsızlığı nedeniyle bir süre Londra'nın merkezindeki özel King Edward VII Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Aralarında Kuzey İrlanda seyahatinin de bulunduğu programlarına katılamayan Kraliçe Elizabeth'e, doktorları bir süre dinlenmesini tavsiye etmişti.

Kraliçe Elizabeth, daha sonra basının karşısına çıkmış ve İngiltere Genelkurmay Başkanı General Sir Nick Carter'ı kabul etmişti.

Ancak yeni ortaya çıkan Omicron varyantı ve koronavirüs salgınındaki vaka sayıların rekor hızda artmasıyla birlikte Elizabeth her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yakın aile üyeleriyle yediği Noel öncesi öğle yemeğini iptal etti.

Kraliçeyi virüs tehlikesinden korumak için yapılan tavsiyeler doğrultusunda alındığı düşünülen iptal kararı saray tarafından resmen açıklanmasa da kıdemli bir saray çalışanı tarafından duyuruldu.

 

 

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