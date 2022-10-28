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Son dakika... Kral 3. Charles, Prens Harry için kararını verdi

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#Prens Harry#Kral 3. Charles#İngiltere
Son dakika... Kral 3. Charles, Prens Harry için kararını verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 14:56

İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles, Prens Harry'yi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Oğlunun kitabının çıkış tarihinin açıklanmasından sadece bir gün sonra Kral'dan flaş bir adım geldi.

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Ailesi ile arasında uzun süredir soğuk rüzgarlar esen Prens Harry, büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası ülkesine dönmüş ve ailesi ile arasındaki buzlar erimişti.

Kraliçenin cenazesi için özel izin verilen ve askeri üniformasını giyebilen Prens Harry'yi şoke eden haber bugün geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin yeni hükümdarı Kral 3. Charles, Prens Harry için kararını verdi.

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Kral Charles, Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak Prens Harry'nin yerine geçti.

Karar Kraliyet Deniz Piyadeleri'nin 358. kuruluş yıldönümünü kutladığı günde açıklandı.

Kral yayınladığı mesajda 'Bu rolü üstlenmek mümkün olan en büyük zevk' ifadesine yer verdi.

Son dakika... Kral 3. Charles, Prens Harry için kararını verdi

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Charles sözlerine şöyle devam etti;

'Üç buçuk asır boyunca, hepsi de derin bir hayranlık duygusuyla bu rolü üstlenen ailemin pek çok üyesinin izinden gitmekten son derece gururluyum. Kraliyet Deniz Piyadeleri, hem karada hem de denizde seçkin ve benzersiz bir tarihe sahiptir. Cesaretinizden, kararlılığınızdan, öz disiplininizden ve en zorlu ortamlarda dayanma konusundaki olağanüstü kapasitenizden muazzam bir ilham alıyorum. Kolordu ailesinin bir parçası olmaktan büyük onur duyuyorum ve yakın gelecekte birçoğunuzla tanışmayı dört gözle bekliyorum.'

İngiliz basını kararın Prens Harry'nin kitabının 10 Ocak'ta piyasaya çıkacağın açıklanmasından bir gün sonra gelmesine dikkat çekti.

Gazeteler bu gelişmeyi Harry'nin kitabına bir cevap olarak nitelendirdi.

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416 sayfalık kitap 16 dilde yayınlanacak. Kitapta Kraliyet Ailesi ile ilgili pek çok bilinmeyen detayın yer alması bekleniyor.

2020'DE TÜM GÖREVLERİNDEN AYRILMIŞTI

2020 yılının Şubat ayında keskin bir kararla, Kraliyet Deniz Piyadeleri Kaptanlığı dahil tüm resmi görevlerini bırakarak kraliyet ailesinden ayrılan ve eşi ile yeni bir hayata başlamak için ABD'ye taşınan Prens Harry o günden bu yana kraliyet etkinlerinde pek görünmedi.

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#Prens Harry#Kral 3. Charles#İngiltere

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