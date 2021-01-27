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Dünya
DHA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 16:35 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kovid-19 aşı tesisinde patlayıcı paniği!

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Gelen son dakika haberine göre AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretiminin yapıldığı tesiste içinde patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen bir paket yüzünden olay yerine uzmanlar çağırıldı.

İngiltere’de AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretiminin yapıldığı tesiste içinde patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen bir paket yüzünden olay yerine uzmanlar çağırıldı.

İngiltere'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Birleşik Krallığa bağlı Galler'de  AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretiminin yapıldığı tesiste içinde patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen bir paket yüzünden olay yerine uzmanlar çağırıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre üretim tesisi büyük oranda boşaltılarak, Wrexham Sanayi Bölgesi'nde patlayıcı imha ekiplerinin çalışmalarına başladığı ifade edildi.

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