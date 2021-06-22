Son dakika... Koronavirüsten daha tehlikeli olacak! Uzman isimden dikkat çeken uyarı

2019'un son günlerinde hayatımıza giren ve 4 milyona yakın insanın hayatına mal olan koronavirüsü (Kovid-19) ile mücadele sürüyor.

Pandemiye karşı pek çok aşı geliştirmiş ve milyarlarca insanı aşılamış olmamıza rağmen pandemi henüz sona ermedi.

Dünya henüz Kovid-19'u yenememişken İngiltere'den oldukça dikkat çekici bir uyarı geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, hükümete danışmanlık yapan Profesör Anthony Harnden grip salgını uyarısında bulundu.

Aynı habere göre, bilim insanı önümüzdeki kışı işaret etti ve gribin Kovid-19'dan daha ölümcül sonuçlara neden olabileceğinin altını çizdi.

Sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralları gibi önlemler sayesinde solunum yolu ile buluşan virüslerinin yayılmasını engellediği belirten Harnden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Bu durum nüfusun büyük bir kısmını grip salgınına karşı savunmasız hale getirebilir.'

BBC Radio 4'ün Today programına verdiği demeçte Harnden, hükümete vereceği tavsiye ile ilgili 'Gribin bu kış potansiyel olarak Kovid-19'dan daha büyük bir sorun olabileceğini vurgulayacağım' dedi.

Harnden söz konusu programda yaptığı açıklamada sözlerine şöyle devam etti;

'Son birkaç yıldır çok düşük bir grip prevalansı yaşadık. Özellikle karantina sırasında neredeyse sıfır grip vakası gördük. Virüs çok düşük sayılarda dolaşıma girdiğinde popülasyonda bağışıklığın düştüğünü ve bunun ilerleyen dönemde geri geldiğini biliyoruz. Yani, grip bu kış gerçekten çok önemli olabilir.'

Grip, sadece İngiltere'de her yıl yaklaşık 17 bin kişiyi öldürüyor. Ülkede son 18 ayda ise 125bin İngiliz koronavirüsten hayatını kaybetti.

İNGİLTERE 3. DOZA HAZIRLANIYOR

Öte yandan İngiltere üçüncü doz Kovid-19 aşısı planını hazırlıyor. Sağlık Bakanı bunun için farklı aşıların karıştırılarak kullanıldığı deneylerin sonuçlarını beklediklerini de ekledi.

Doktorlar ve Sağlık Hizmetleri yetkilileri "üçüncü doz" yani aşı etkisini güçlendirici ek bir dozun denemelerinin artık başlaması gerektiğini çünkü cevaplanması gereken bir dizi önemli soru bulunduğunu söylemişlerdi.

Halen uygulanmakta olan Kovid-19 aşılarının tam dozunun ne kadar süreyle koruyucu olduğu, çocukları aşılamak gerekip gerekmediği soruları bunlar arasında.

Sağlık Bakanı Matt Hancock bu sabah BBC radyosunda soruları yanıtlarken "Şu anda hangi aşı kombinasyonlarının en etkili olacağını araştırıyoruz" diye konuştu.

Bakan "Önümüzdeki bir kaç hafta içinde en etkili aşı kombinasyonlarının hangileri olduğuna ilişkin klinik deneylerin verilerini aldığımızda, Sonbahardaki üçüncü doz aşılama programının ayrıntılarını belirleyeceğiz" diye ekledi.

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