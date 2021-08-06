Son dakika: Koronavirüste yeni umut ışığı... Aylar sonra ortaya çıktı

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızın parçası olan koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yeni bir çalışma yapıldı.

İngiliz uzmanlar hâlihazırda kullanılmakta olan bir kolesterol ilacının kovid-19 hastalarının erken iyileşmesine neden olduğunu ortaya çıkardı.

Zira İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, ilacın, fenofibrat ve aktif formu olan fenofibrat asidi insan hücrelerinde Kovid-19 enfeksiyonunu "önemli ölçüde" azaltabileceğini gösterdi.

İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi ve Keele Üniversitesi ile İtalya'nın San Raffaele Bilim Enstitüsü'nde görev alan bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, söz konusu ilaç koronavirüs enfeksiyonunu yüzde 70'e kadar azaltabiliyor.

Ekip tarafından yapılan açıklamada bu ilacın Alfa ve Beta varyantları da dahil olmak üzere Kovid-19'un daha yeni varyantlarına karşı eşit derecede etkili olduğunu gösterdiğini söyledi.

İlacın son dönemde baskın hale gelen Delta varyantına karşı etkinliğine ilişkin araştırmaların ise hala devam ettiği bilgisinin altını çizildi.

Bilim insanları ilacı İngiltere'deki hastanelerde koronavirüs hastaları üzerinde test etmek için klinik deneme çağrısında bulundu.

Birmingham Üniversitesi'nden Dr Farhat Khanim çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Yeni ve daha bulaşıcı SARS-CoV-2 varyantlarının ortaya çıkması başta İngiltere ve ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde enfeksiyon oranlarında ve ölümlerde hızlı bir artışa neden oldu. Aşı programları, uzun vadede enfeksiyon oranlarını ve virüs yayılmasını umarız azaltacak olsa da, SARS-CoV-2 pozitif hastaları tedavi etmek için ilaç cephanemizi genişletmeye acilen ihtiyaç var.'

Söz konusu ilaç kandaki yüksek seviyelerde kolesterol ve yağlı maddeleri (lipidler) tedavi etmek için İngiltere'de halihazırda kullanım lisansına sahip.

Bilim insanları şimdi bu lisansın genişletilmesi çağrısında bulunuyor.

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