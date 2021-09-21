Son dakika... Koronavirüste korkulan oldu: Kötü haber ABD'den geldi!

Haberin Devamı

Dünya tabiri caizse 2 yıldır Koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... 225 milyondan fazla insana bulaşan ve 5 milyona yakın cana mal olan virüs son dönemde varyantları ile karşımıza çıkıyor.

Virüs son dönemde varyantları ile gündemde. O varyantlardan en dikkat çekeni ise ilk olarak Hindistan'da görülen bugün ise dünya genelindeki baskın tür olan Delta varyantı.

Delta sonrası dünyanın dört bir yanında vakalar artış trendine girdi. Zira Delta'nın orijinal virüsten (Wuhan versiyonu) daha bulaşıcı olduğu kanıtlandı.

KRİTİK EŞİK AŞILDI

Delta'dan en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'den kötü bir haber geldi. Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı İspanyol Gribi'nden ölenlerin sayısını geride bıraktı.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 675 bin barajını geçti. Bu durumda Delta varyantının son derece etkili olduğu belirtiliyor.

'OLMASI GEREKENDEN DAHA YÜKSEK'

Haberin Devamı

Michigan Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Tıp Tarihi Merkezi direktörü Howard Markel, konu ile ilgili 'Bu olması gerekenden daha yüksek bir sayı' dedi.

'100 BİN KİŞİ DAHA ÖLECEK'

Washington Üniversitesi'nin geliştirdiği modele göre, ABD'de 1 Ocak'a kadar yaklaşık 100 bin kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybetmesi bekleniyor.

İspanyol Gribi 1918-19 yılları arasında dünya genelinde 50 milyon kişinin canına mal olmuştu. Koronavirüs ise küresel ölümlerin sayısı ise 4.6 milyon.

Vaka sayısı ABD'de 42 milyon 912 bini, Hindistan'da 33 milyon 501 bini, Brezilya'da 21 milyon 239 bini ve İngiltere'de 7 milyon 465 bini geçti.

Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 30 bin 256 vaka ile günlük aktif vaka sayısı son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hindistan'ın ayrıca, Kovid-19 aşısı ihracatına ekim ayında devam edeceği bildirildi.