Son dakika... Koronavirüste kâbus senaryosu: Ölümcül varyant mutasyona uğradı!

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan ve 4 milyona yakın kişinin hayatına mal olan virüs ile ilgili yeni bir haber geldi.

Koronavirüsün pençesindeki dünya yeni bir mutasyon ile tanıştı. Adres yine 'virüsün yeni merkezi' olarak da anılan Hindistan.

Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan "Delta" varyantının kendi içinde mutasyona uğramasıyla oluşan "Delta Plus" varyantının 22 kişide tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Rajesh Bhushan, yaptığı açıklamada, ülkenin Maharaştra, Kerala ve Madya Pradeş kentlerinde 22 kişide virüsün "Delta Plus" varyantına rastlandığını belirtti.

Açıklamada, Delta varyantının mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan Delta Plus varyantının İngiltere, ABD, Japonya, Rusya, Hindistan, Portekiz, İsviçre, Nepal ve Çin dahil olmak üzere dokuz ülkede görüldüğü belirtildi.

Bakanlık ayrıca Delta plus'ın artan bulaşıcılık gösterdiğini ve eyaletlere yayılmayla mücadele etmek için testlerini artırmalarını tavsiye ettiğini söyledi.

Uzmanlar, "Delta Plus" varyantının ülke içinde salgının üçüncü dalgasını tetikleyebileceği konusunda uyardı.

AŞILARDAN KAÇABİLİR

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, yeni koronavirüs türünün aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabileceği belirtiliyor.

Zira Delta plus'ta ilk olarak Güney Afrika Beta varyantında görülen ve aşı etkinliğini etkilediğine inanılan K417N mutasyonunu da taşıdığı açıklandı.

VAKA SAYISI 30 MİLYONU AŞTI

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 50 bin 848 yeni vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 1358 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı. Ülkede toplam vaka sayısı 30 milyon 28 bin 709'a, can kaybı sayısı 390 bin 660'a çıktı.

Hindistan'da son 24 saatte 68 bin 817 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Ülkede halen 643 bin 194 hastanın tedavisi sürüyor.

300 MİLYONA YAKIN AŞI YAPILDI

16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 294 milyon 639 bin 511 doz aşı yapıldı. Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

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