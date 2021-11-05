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HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Koronavirüste bir ilaç müjdesi daha! Pfizer'ın geliştirdiği ilacın etkinlik yüzdesi açıklandı

#Koronavirüs#İlaç#Pfizer
Son dakika: Koronavirüste bir ilaç müjdesi daha Pfizerın geliştirdiği ilacın etkinlik yüzdesi açıklandı

Dünyanın beklediği müjdeli haberlere bir yenisi eklendi: Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs ilacının etkinlik oranı açıklandı. İlaç hastaneye yatış ve ölümlerde yüzde 90'a yakın etkinlik gösterdi.

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Pfizer tarafından yapılan açıklamada hali hazırda deneme aşamasında olan Kovid-19'a özel ilacın hastaneye yatış ve ölümlerde yüze 90'a yakın etkinlik gösterdiği açıklandı.

Şirket tablet şeklindeki ilacın faz iki ve üç denemelerinde hastaneye yatışları veya ölümleri yüzde 89 oranında düşürdüğünü açıkladı.

Pfizer bağımsız uzman denetimleri bittikten sonra antiviral koronavirüs ilacı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve diğer uluslararası düzenleyici kurumlara başvuracaklarını belirtti.

Şirketin başvuru sonrası ilacın FDA tarafından onaylanma süreci birkaç hafta ya da ayı bulabilecek.

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İlacın hastalar tarafından evde kullanılabileceği ve iyileşme sürecini hızlandıracağı belirtilirken bunun da hastaneler ve doktorlar üzerindeki yükü hafifleteceği umuluyor.

İlaçla ilgili denemeler hafif ve orta şiddetli semptomlara sahip, aşılanmamış ve obezite, şeker ve kalp hastalıklarına sahip, yüksek riskli gruptan 775 yetişkin üzerinde yapıldı.

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Bu hastalarda ilacın kullanımı bir ay içinde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüze 89 oranında düşürdü.

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