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Son dakika: Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Moderna CEO'su tarih verdi

#Koronavirüs#Kovid-19#Pandemi
Son dakika: Koronavirüs salgını ne zaman bitecek Moderna CEOsu tarih verdi

2020'nin sün günlerinde hayatımıza giren koronavirüs ile ilgili sevindiren haber ABD'den geldi. Virüse karşı aşı geliştiren ABD merkezli Moderna'nın CEO'su Stéphane Bancel salgının biteceği tarihi açıkladı.

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Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde.

Dünya genelinde 5 milyona yakın insanın hayatına mal olan virüs eski normallerimizi geride bırakmamıza neden oldu.

Virüse karşı pek çok aşı geliştirildi. Bilim insanları ilaç için de pek çok çalışma yürütüyor. Dünya genelinde 5 milyar dozun üzerinde aşı yapılırken bu durum sayesinde tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık.

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Peki Pandemi ne zaman bitecek? Herkesin aklındaki bu soruya ABD'den yanıt geldi. ABD merkezli aşı üreticisi Moderna'nın CEO'su Stéphane Bancel, salgına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, virüse karşı aşı geliştiren şirketin CEO'su Bancel, pandeminin 1 yıl içinde biteceğini öne sürdü.

Zira Bancel'a göre, bu süre zarfında dünya üzerindeki herkesi aşılamaya yetecek doz üretilmiş olacak.

Delta varyantının oldukça bulaşıcı olduğunun altını çizen Bancel, 'İki seçeneğiniz var. Aşı olup iyi bir kış geçirebilirsiniz. Ya da aşı olmayıp hasta olma riskini göze alacaksınız' ifadelerini kullandı.

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Eski normale dönüş için 2022 yılının ikinci yarısını işaret eden Bancel, 'Bebekler için de aşılama yakında başlayacak' dedi.

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Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 230 milyon 565 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 726 bine ve iyileşenlerin sayısı 207 milyon 310 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 43 milyon 256 bini, Hindistan'da 33 milyon 557 bini, Brezilya'da 21 milyon 247 bini ve İngiltere'de 7 milyon 530 bini geçti.

ABD Başkanı Joe Biden, düşük ve orta gelirli ülkeler için 500 milyon doz daha Kovid-19 aşısı bağışlayacaklarını duyurdu.

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#Koronavirüs#Kovid-19#Pandemi