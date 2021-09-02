Son dakika... Koronavirüs pandemisinde kâbusun yeni adını koydular: Twindemic!

Dünya hala 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan virüs 200 milyondan fazla insana bulaştı, 4 milyondan fazla insanın ise hayatına mal oldu.

Bilim dünyasının yoğun çabaları sayesinde virüse karşı pek çok aşı geliştirildi. Dünya genelindeki aşılama çalışmalarında 5 milyar doz barajı aşılmış durumda.

Bu sayede virüse karşı elimiz artık daha güçlü. Ancak bilim insanları pandeminin bitmediği konusunda ısrarla uyarıyor.

Zira hala virüse karşı bir ilaç geliştiremedik ve dünyanın pek çok noktasındaki aşı karşıtlığı istenilen aşılama oranlarına ulaşmamızı engelliyor.

Bu ülkelerden birisi olan ABD'den dikkat çeken bir uyarı geldi. ABD'li uzmanlar, 'Twimdemic' (çift pandemi) konusunda uyardı

Koronavirüs ve grip salgınının aynı anda yaşanması durumuna verilen isim olan Twindemic hakkında konuşan Epidemiyolog Dr. Jennifer Lighter aşıların önemine dikkat çekti.

İki salgın ile aynı anda karşılaşacağımızın altını çizen Lighter en iyi savunma yolunun koronavirüs aşısı ile birlikte grip aşısı da olmak olduğunun altını çizdi.

Lighter, şu anda uzmanların Avustralya'dan gelen verilere dayanarak başka bir hafif grip mevsimi öngördüklerini belirtti.

Geçtiğimiz yıl da benzer endişeler dile getirilmiş, iki virüsün salgının daha ağır geçmesine neden olabileceği uyarısı yapılmıştı.

Ancak korkulan olmamış, dünya genlinde ciddi bir artışa rastlanmamıştı. Uzmanlar bu yıl da 'çift pandemi' dönemini hasarsız atlatabilmek adına 'aşı olun' çağrılarını sıklaştırdı.

Virüsten en çok etkilenen ülke konumunda olan ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 205 milyon 26 binden fazla kişiye ilk doz, 174 milyon 121 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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