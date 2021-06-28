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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 28.06.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Son dakika: Koronavirüs can almaya devam ediyor... Rusya'da tüm zamanların rekoru!

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Son dakika: Koronavirüs can almaya devam ediyor... Rusya'da tüm zamanların rekoru!

Rusya'da tüm zamanların en yüksek haftalık Kovid-19 ölümü gerçekleşti. Başkent Moskova ve Saint Petersburg günlük koronavirüs ölümleri rekoru kırdı.

Yeni tip koronavirüsün ilk kez Hindistan’da görülen Delta varyantının yarattığı panik giderek büyüyor.

DSÖ uyarılarına devam ederken, söz konusu varyant 80'in üzerinde ülkede görüldü. Varyantın da etkisiyle Rusya'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor.

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TASS'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, ülkede tüm zamanların en yüksek haftalık Kovid-19 ölümü gerçekleşti.

Bir süredir artan vakalar ile gündemde olan başkent Moskova ve Saint Petersburg ise günlük koronavirüs ölümleri rekoru kırdı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21 bin 650 yeni koronavirüs vakası görüldü.

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Aynı habere göre, virüs nedeniyle son 24 saatte 611 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da toplam vaka sayısı 5 milyon 472 bin 941'e yükselirken pandemi boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı ise 133 bin 893 oldu.

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