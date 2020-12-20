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Haber Giriş: 20.12.2020 - 17:09 | Son Güncelleme:

Son dakika... United Airlines uçağında korona semptomları taşıyan yolcu yaşamını yitirdi

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Son dakika... United Airlines uçağında korona semptomları taşıyan yolcu yaşamını yitirdi
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Son dakika haberleri...ABD’nin United Airlines havayolları 591 uçuş numaralı uçağı, koronavirüs semptomları gösteren bir yolcunun ani ölümüyle New Orleans’a acil iniş yaptı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, olayın geçtiğimiz Pazartesi günü bir yolcunun aniden rahatsızlanması ve uçağın New Orleans’a acil iniş yapmasıyla vuku bulduğu belirtildi.

Havayolu şirketinin sözcüsü medyaya yaptığı açıklamada, pilotun acil iniş talep ederken bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini ve kuleyi bu durum konusunda bilgilendirdiği aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan yolcunun eşinin sağlık görevlilerine eşinin tat ve koku kaybı yaşadığını söylemesinin ardından, şüpheler adamın koronavirüsten ölmüş olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı.

Havayolu sözcüsü, yolcunun uçuştan önce kendisine daha önce kovid-19 teşhisi konulmadığını ve semptom görmediğini belirten bir belgeyi imzalamış olduğunu söyledi.

Havayolunun açıklamasına göre, sağlık görevlileri durumu ilk önce kalp krizi zannettikleri için ölen yolcunun uçaktan indirilmesinden sonra uçak, New Orleans’tan havalandı ve Los Angeles’a uçtu.

Ölen adamın ailesi, adamın yüksek tansiyon ve üst solunum sorunları gibi önceden var olan rahatsızlıklardan muzdarip olduğunu ve seyahat gününe kadar hasta hissettiğini doğruladı.

Çarşamba günü United Airlines, uçuşlarında herhangi birinin koronavirüs yüzünden hayatını kaybetmesi durumunda yolculardan ekstra iletişim bilgileri isteyeceğini duyurdu.

Bu ayın başlarında, Delta Air Lines ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen yolcular için temas izleme bilgileri talep edeceğini duyurmuştu.

Şimdiye kadar, ABD'de ticari bir uçuşta hiçbir koronavirüs vakası bildirilmemişti.

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