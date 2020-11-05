Son dakika: Korkutan gelişme! DSÖ Avrupa'yı uyardı

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa ülkeleri artan vaka ve ölüm sayılarıyla beraber alarma geçmişti.

DSÖ'den gelen son dakika açıklaması ise korkuyu artırdı. DSÖ, Avrupa özelinde yaptığı uyarıda 'Avrupa'da vakalar patlama yaptı' diyerek ülkeleri bir kez daha uyardı.

DSÖ'nün Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge yaptığı açıklamada 'Avrupa bölgesinde vaka sayılarında büyük bir patlama görüyoruz. Avrupa kıtasının önümüzdeki günlerde 1 milyon gibi bir günlük vaka sayısı açıklaması kaçınılmaz görünüyor.' ifadelerini kullandı.

Kluge yaptığı açıklamada sadece vaka sayısında değil ölüm oranlarında da artış görüldüğüne dikkat çekerek durumun ciddiyeti konusunda Avrupa'yı bir kez daha uyardı.

Avrupa'da İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya gibi birçok ülke salgının ilk aylarında büyük kayıplar verdikten sonra sıkı karantina tedbirleri almış; bu tedbirler uygulandığı sürece koronavirüs salgını daha kontrol altında ve yavaş bir seyir izledi.

Ancak yaz mevsiminde gerçekleşen ülkeler arası seyahatler, ekonomik sıkıntılar yüzünden gevşetilen kurallar ve okulların açılması gibi faktörler Avrupa ülkelerinde vaka sayılarının dikkat çekici seviyelerde artmasına sebep oldu.

İngiltere'de bugünden itibaren 1 ay süreyle geçerli olmak üzere yeni bir karantina süreci başladı. Yunanistan da tıpkı İngiltere gibi tüm ülkeyi yeniden kapatma kararı aldığını bugün açıklamıştı.

Fransa, İspanya, İsveç gibi ülkeler de vaka artışlarının önüne geçebilmek için bir dizi yeni önlemi devreye sokmuştu.