Son dakika: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ticari uçak düştü: 3 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde kalkış yaptıktan kısa süre sonra düşen ticari uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde kalkış yaptıktan kısa süre sonra düşen ticari uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, ticari uçak Kavumu Havaalanından kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü.
Kazada mürettebattan 2 kişi ile 1 yolcu yaşamını yitirdi.
Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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