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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.06.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ticari uçak düştü: 3 ölü

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Son dakika: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ticari uçak düştü: 3 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde kalkış yaptıktan kısa süre sonra düşen ticari uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde kalkış yaptıktan kısa süre sonra düşen ticari uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ticari uçak Kavumu Havaalanından kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü.

Kazada mürettebattan 2 kişi ile 1 yolcu yaşamını yitirdi.

Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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