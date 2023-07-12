Son dakika... Komşu haftalardır bekliyordu: Erdoğan Miçotakis ile bir araya geldi

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 12:20
LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın Başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO zirvesindeki temasları kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Hollanda Başbakanı Rutte'nin ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.
Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor. NATO liderleri, zirve çerçevesinde Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı.ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ
Zirve kapsamında dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ilk olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan Sanchez görüşmesi sonrası Hollanda Başbakanı Rutte'nin ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis görüşmesi sonrası Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.
YUNANİSTAN HAFTALARDIR BUNU KONUŞUYOR: YENİ BAŞLANGIÇ UMUDU
İki liderin yapacağı görüşme haftalardır Yunan medyasının en önemli gündem başlıklarından biriydi.
Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketi ve Atina'da meydana gelen tren faciası sonrası atılan karşılıklı adımlar ile yumuşayan ikili ilişkilerin bu görüşme ile 'yeni bir başlangıca'
dönüşmesi bekleniyor.
Erdoğan ve Miçotakis'in yaklaşık bir buçuk yıl sonra bugün aynı masaya oturduğuna dikkat çeken Yunan medyası bugün yine Yunan-Türkiye ilişkilerinin yeniden başlama fırsatını ele aldı.
In.gr haber sitesi iki liderin görüşmedeki önceliğinin 'müzakerelerin iplerini tekrar eline almak' olacağını öne sürdü ve Yunan diplomatik kaynaklarının iki taraf arasında güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğinden bahsettiğini vurguladı. MİÇOTAKİS'TEN SICAK MESAJYunanistan
Protothema da iki liderin pozitif bir gündemle toplandığını ve masadan kötü bir sonuç çıkmasının beklenmediğini yazdı.
Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Erdoğan
ile yapacağı görüşme öncesi sıcak bir mesaj gönderdi ve bu görüşmenin 'bir başlangıç'
olabileceğini vurguladı ve "İki ülkedeki seçimlerin ardından ilk buluşmamız olacak. Her ikimizin de güçlü halk desteğiyle Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden başlaması için ilk adımı atabileceğimize inanıyorum."
ifadelerini kullandı.