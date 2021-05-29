Son dakika: Kolombiya'da hükümet karşıtı gösterilerde en az 10 kişi hayatını kaybetti!

AFP'de yer alan son dakika haberine Kolombiya'da göre bir aydan fazladır devam eden hükümet karşıtı eylemlerde en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da hükümetin, 28 Nisan'da vergi reformu yasa tasarısını tüm itirazlara rağmen Kongreye sunmasının ardından sivil toplum kuruluşlarının (STK) çağrısıyla başlayan protestoların üzerinden 1 ay geçti.

Kolombiya Ombudsmanlık Ofisinin verilerine göre, gösterilerde şimdiye kadar 46 kişi hayatını kaybetti, 1500'ü aşkın kişi yaralandı ve onlarca protestocu gözaltına alındı.

Bağımsız STK’lerin verilerine göre ise gösterilerde şu ana kadar 61 kişi öldü, 1300'den fazla kişi yaralandı ve yaklaşık 1400 kişi gözaltına alındı.

Protestoların başında şiddetli gösterilere karşı vergi reformunun gerekli olduğunu savunan hükümet, ölü ve yaralı sayısının kısa sürede artması üzerine 2 Mayıs'ta Kongreye sunduğu yasayı tamamen geri çektiğini duyurmak zorunda kaldı.

Yasanın geri çekilmesinin ardından protestoların yönü Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin karşıtlığına dönüştü ve eleştirilerin odağındaki isim Maliye Bakanı Alberto Carrasquilla, 4 Mayıs'ta görevinden ayrıldı.

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