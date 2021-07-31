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Dünya
AA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

Son dakika: KKTC'de yangın! Ekipler seferber oldu

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Son dakika: KKTC'de yangın! Ekipler seferber oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne bölgesine bağlı Karşıyaka köyünün güneybatı kısmındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 12.30 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

ERSİN TATAR YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Yangın bölgesine giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yetkililerden bilgi aldı. Tatar, yaptığı açıklamada, haberi alır almaz bölgeye geldiğini söyledi.

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Yangının söndürülmesi için olağanüstü bir gayret gösterildiğini belirten Tatar, "Köylüler, muhtar, itfaiye ekipleri, sivil savunma, herkes burada." dedi.

Alevlerin ilerleyip dağın diğer tarafına geçmemesi için çaba harcandığını anlatan Tatar, konuyla ilgili olarak Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) de bilgilendirildiğini, helikopter ihtiyacının olabileceğini kaydetti.

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Başbakan Ersan Saner de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Gelişmelerin yakından takip edildiğini dile getiren Saner, yangınla ilgili olarak Başbakanlıkta bir kriz masası oluşturulduğunu bildirdi.

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