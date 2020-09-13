Son dakika... KKTC'de koronavirüs tespit edilen vekilin durumu ağır! Türkiye'ye getirildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) koronavirüs tespit edilen muhalefet Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu ağırlaşınca ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Karantina otelinde kalan Zaroğlu'nun tomografi sonuçları ciğerlerinde ciddi tahribat olduğunu ortaya çıkardı. Zaroğlu, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane şartlarını eleştiren Zaroğlu, kendisine yönelik bilerek sıkıntı çıkarıldığını savundu.
'IRKÇILIK YAPILIYOR' İDDİASI
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da yaptığı açıklamada, Zaroğlu'na karşı ırkçılık yapıldığını ileri sürdü. Girişimler sonucunda Zaroğlu ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
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