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Son dakika: KKTC'de hükümet istifa etti

#KKTC#Ersin Tatar#Hükümet
Son dakika: KKTCde hükümet istifa etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi hükümetinin istifasını kabul ettiği açıklandı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçtiğimiz dönem Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi  tarafından kurulan üçlü koalisyon sona erdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, UBP-DP ve YDP hükümetinin istifasını kabul etti. BRTnin haberine göre KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, kabinede değişikliğe giderek Maliye Bakanı Sunat Atunun görevden alınması talebinde bulundu ancak bu talep Tatar tarafından kabul edilmedi. Sucuoğlu daha sonra hükümetin istifasını sundu.

Bugün Tatar ve Sucuoğlu arasında yapılan ve yarım saat süren görüşmenin ardından hükümetin istifası kabul edildi.

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#KKTC#Ersin Tatar#Hükümet

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