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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 09.10.2020 - 13:59 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kırgızistan'da siyasi kriz büyüyor! Olağanüstü hal ilan edildi

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Son dakika: Kırgızistan'da siyasi kriz büyüyor! Olağanüstü hal ilan edildi
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Kırgızistan'da yaşanan siyasi kriz giderek büyüyor. Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov başkent Bişkek'te OHAL ilan etti.

Kırgızistan'da yaşanan siyasi kriz giderek büyüyor. 

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, genel seçimler sonrası şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle başkentte olağanüstü hal ilan etti.

Sokağa çıkma yasağı ve sıkı güvenlik kısıtlamaları içeren olağanüstü halin Cuma günü 20.00’den 21 Ekim sabah 08.00’e kadar geçerli olacağı açıklandı.

Kırgızistan'da ilan edilen OHAL'de ordu da görevlendirildi. 

Cumhurbaşkanı Ceenbekov başkent Bişkek'e ordu birliklerinin konuşlandırılması talimatı verdi.

Cumhurbaşkanının emri uyarınca askeri birlikler yollara barikat kuracak, silahlı çatışmaları engelleyerek sivilleri koruyacak.

Öte yandan Reutes haber ajansının son dakika olarak geçtiği habere göre başkent Bişkek'te protesto gösterilerinin devam ettiği ve silah sesleri duyulduğu bildirildi. 

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