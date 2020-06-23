MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Kırgızistan'da flaş gelişme: Atambayev'e hapis cezası
GeriDünya Son dakika... Kırgızistan'da flaş gelişme: Atambayev'e hapis cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 13:09,Son Güncelleme:

Son dakika... Kırgızistan'da flaş gelişme: Atambayev'e hapis cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Kırgızistan'da flaş gelişme: Atambayev'e hapis cezası
Abone Olgoogle-news

Kırgızistan'ın eski devlet başkanı Almazbek Atambayev, yolsuzluk suçlamasıyla 11 yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı. Atambayev, hüküm giymiş bir suçlunun yasadışı tahliyesinden sorumlu tutuluyor.

 

Kırgızistan’ın eski devlet başkanı Almazbek Atambayev, yolsuzluk suçlamasıyla 11 yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı. Atambayev, hüküm giymiş bir suçlunun yasadışı şekilde cezaevinden tahliye edilmesiyle suçlanıyordu.Aziz Batukayev daha önce silah ve uyuşturucu bulundurmak suçundan hapis yatarken, kanser hastalığının ölümcül bir seviyeye gelerek ömrünün az kaldığı gerekçe gösterilip tahliye edilmişti. Batukayev’in tahliyesinin 2013 yılında gerçekleşmesine rağmen, Moskova’ya hâlâ hayatta olduğu ifade edildi.

GEÇEN YIL KALDIĞI VİLLAYA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl, Kırgızistan İçişleri Bakanlığı’na bağlı özel kuvvetlerin eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev’i başkent Bişkek yakınındaki Koy-Taş köyünde bulunan evinde gözaltına almak için operasyon düzenlemişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle