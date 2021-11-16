Son dakika... Kim Jong-un 'akılalmaz' proje ile geri döndü!

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Haftalardır kamuoyu önüne çıkmayan ve sağlığıyla ilgili spekülasyonlar ile gündemden düşmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ortaya çıktı.

Kuzey Kore'yi demir yumruk ile yöneten Kim, Çin sınırına yakın 'büyük bir kalkınma projesi'ni teftiş etmek için bir aylık bir aradan sonra yeniden kameralar önüne geçti.

Ülkenin resmi yayın organı Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA) Kim'in Samjiyon şehrini ziyareti sırasında bölgedeki kırsal şehir modelini teftiş ettiğini duyurdu.

Aynı haberde Kim'in 'güneşin kutsal yeri' olarak adlandırdığı bölgede inşaatın ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği bilgisi de yer aldı.

Son dönemde yaşanan zorluklara rağmen projeyi ilerletmek için 'yüce sadakat, güçlü irade' gösterdikleri ve 'alın teri' döktükleri için işçileri öven Kim, Samjiyon'un kırsal kalkınma için bir rehber olacağını söyledi.

'ÖRNEK KENT' OLACAK

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Samjiyon'u 'örnek kent' haline getirmek, Kuzey Kore'nin geçen yıl Ekim ayında iktidar partisinin 75. kuruluş yıldönümü için ortaya koyduğu ana hedeflerden birisiydi.

Ancak pandemi, füze denemeleri sonrası artan uluslararası baskılar ve ülkedeki kıtlık sorunu nedeniyle dev inşaat projesinin yavaşladığı belirtiliyordu.

Kuzey Kore lideri Samjiyon'un kırsal kalkınma için bir rehber olacağının altını çizdi, KCNA ise Samjiyon'daki inşaatın bu yılın sonuna kadar tamamlanabileceğini açıkladı.

Kuzey Kore'nin Kim ailesi etrafında dönen kuruluş efsanesinin kalbi olan Paektu Dağı'nın eteklerinde yer alan Samjiyon devriminin manevi merkezi olarak görülüyor.

'DAHA AZ YİYİN' UYARISI!

Parti kaynaklarının önemli bir bölümünü bu projeye ayırırken ülkedeki kıtlık krizi tüm hızıyla devam ediyor.

Ülkede milyonlarca kişi gıdaya erişim zorluğu çekerken hükümet geçtiğimiz haftalarda çözümü 'az Yemek yemekte' bulmuştu.

Kuzey Kore hükümeti, vatandaşlarının 2025 yılına kadar daha az yemeleri gerektiği konusunda uyarmıştı.

Hükümet ayrıca gıda kıtlığından dış faktörleri sorumlu tutmuş ve ülkeye uygulanan yaptırımları, doğal afetleri ve küresel Koronavirüs pandemisini kıtlığın ana nedenleri olarak göstermişti.