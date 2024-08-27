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Son dakika: Kiev'in kumarı pahalıya patladı: Rusya Ukrayna'nın yarısından fazlasını vurdu! Saldırılar ikinci günde de devam ediyor...

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#Rusya#Ukrayna#Kursk
Son dakika: Kievin kumarı pahalıya patladı: Rusya Ukraynanın yarısından fazlasını vurdu Saldırılar ikinci günde de devam ediyor...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 09:01

Ukrayna'nın Kursk bölgesinde başlattığı işgal girişimi sonrası kontrolü yeniden eline almaya karar veren Moskova dün Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. Saldırılar ikinci günde de devam ederken Ukrayna Hava Kuvvetleri tüm ülkenin balistik silah saldırısı tehdidi altında olduğunu duyurdu. Uzmanlar ise Kiev'in Kursk kumarının ters teptiğini, Rusya'nın tüm çabalara rağmen doğu Ukrayna'daki operasyonlarını sürdürmeye kararlı olduğunu vurguluyor.

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Rusya dün Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirmesinin ardından yeni bir saldırı dalgası başlattı. Bugün günün erken saatlerinde toplu drone saldırıları bildirildi.

Son dakika: Kievin kumarı pahalıya patladı: Rusya Ukraynanın yarısından fazlasını vurdu Saldırılar ikinci günde de devam ediyor...

TÜM ÜLKE BALİSTİK SİLAH SALDIRISI TEHDİDİ ALTINDA

Ukrayna Hava Kuvvetleri tüm ülkenin balistik silah saldırısı tehdidi altında olduğunu duyururken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev, Lviv, Harkiv ve Odesa bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna genelinde altyapıyı vurmak için uzun menzilli hassas silahların kullanıldığını açıklandı.

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UKRAYNA'NIN YARISINDAN FAZLASINI VURDULAR

Ukrayna'nın yarısından fazla bölgesine insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen saldırılarda şimdiye kadar en az altı kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Birçok şehirde elektrik kesintileri yaşanıyor, tren seferleri aksadı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırıları "iğrenç" olarak nitelendirirken, ABD Başkanı Joe Biden 'utanmazca' kelimesini kullandı ve Washington'ın Ukrayna'nın enerji şebekesine destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Son dakika: Kievin kumarı pahalıya patladı: Rusya Ukraynanın yarısından fazlasını vurdu Saldırılar ikinci günde de devam ediyor...

3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, Ukrayna’nın Rusya topraklarında ilerlemesinin dünya savaşına neden olabileceğini ileri sürdü.

Trump, “ Ukrayna’da olup bitenlere bir bakın. Rusya topraklarında ilerliyorlar. Tüm dünya karmaşa içinde. Hızlı bir şekilde bir şeyler yapılmazsa III. Dünya Savaşı ile karşı karşıya kalacağız. Nükleer güç ve mevcut diğer kapasiteler nedeniyle bu, önceki dünya savaşlarına da benzemeyecek.” dedi.

MOSKOVA'NIN KONTROLÜ YENİDEN SAĞLAMA GİRİŞİMİ

Rusya, Şubat 2022'de başlayan tam ölçekli işgalinin başından bu yana Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alıyor ancak son saldırılar, Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesinde toprak kazanmasının ardından Moskova'nın çatışma üzerindeki kontrolünü yeniden sağlama girişimi olarak görülüyor.

Son dakika: Kievin kumarı pahalıya patladı: Rusya Ukraynanın yarısından fazlasını vurdu Saldırılar ikinci günde de devam ediyor...

102 FÜZE, 99 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, saldırılarda 102 füze ve 99 insansız hava aracının düşürüldüğünü belirterek, bunun Rusya'nın "en büyük çaplı" saldırısı olduğunu söyledi.

KURSK KUMARININ SONUÇLARI KORKUNÇ OLDU

ABD'li New York Times gazetesine göre, Kiev, Rusya'nın Kursk bölgesine sınır ötesi bir saldırı düzenleyerek savaşın gidişatını tersine çevirmek için cesur bir kumar oynadı. Ukrayna saldırının Moskova'yı bölgede daha fazla güç konuşlandırmaya zorlayacağını ve böylece doğu cephesindeki baskıyı azaltacağını umuyor. Ancak Kremlin doğu Ukrayna'daki saldırı operasyonlarını sürdürmeye kararlı görünüyor.

Forbes de Kursk kumarının Ukrayna'nın beklediği sonucu vermediğini ileri sürdü ve "Kremlin doğudaki güçlerini büyük ölçüde yerinde bıraktı ve Kursk'a daha genç ve tecrübesiz askerleri gönderdi. Ukrayna'nın doğudaki savunma kampanyasının sonuçları korkunç oldu." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Kievin kumarı pahalıya patladı: Rusya Ukraynanın yarısından fazlasını vurdu Saldırılar ikinci günde de devam ediyor...


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NATO'DAN POLONYA HAVA SAHASINA GİREN RUS İHASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

NATO'dan AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, Sözcü Farah Dakhlallah'ın "Polonya, dün Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında muhtemelen bir İHA'nın hava sahasına girdiğini bildirdi. Ukraynalı sivillere ve sivil altyapıya yönelik devam eden bu saldırıları şiddetle kınıyoruz." sözlerine yer verildi.

Ukrayna'da savaşın başladığı 2022'den bu yana NATO ülkelerinin topraklarında birkaç kez Rus İHA'larının parçaları ve füzelerinin bulunduğunu belirten Dakhlallah, "Rusya'nın müttefiklere karşı kasıtlı bir saldırı düzenlediğini gösteren hiçbir bilgimiz olmasa da, bu eylemler sorumsuzca ve potansiyel olarak tehlikeli." ifadesini kullandı. Dakhlallah, Ukrayna'daki savaşa yanıt olarak NATO'nun Polonya da dahil olmak üzere doğu kanadındaki varlığını önemli ölçüde artırdığını anımsattı.

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Polonya dün hava sahasına, Ukrayna yönünden "tanımlanamayan ve uçan bir nesne"nin girdiğini, cismin sinyalinin daha sonra radarda kaybolduğunu duyurmuştu.

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#Rusya#Ukrayna#Kursk

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