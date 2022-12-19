Son dakika... Kiev kâbusa uyandı! Sivillere uyarı: Sığınaklardan çıkmayın!

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaş ülkenin dört bir yanında can almaya devam ederken Ukrayna'nın kalbi Kiev güne saldırı haberi ile uyandı.

Rusya, Ukrayna'ya büyük bir drone saldırısı başlattı.

Kiev Oblast Valisi Oleksiy Kuleba, hava savunma sistemlerinin çalıştığını açıkladı ve sivillere 'sığınaklarda kalın' çağrısı yaptı.

Kiev Şehri Askeri İdaresi ise Kiev semalarında dokuz kamikaze İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

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