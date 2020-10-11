Son dakika haberi.. Kıbrıs seçim sonuçları: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

KKTC'deki Bayrak Radyo Televizyonu'nun (BRT) aktardığı resmi olmayan Yüksek Seçim Kurulu'nun verilere göre, saat 18.00'de oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından başlayan sayımda, sandıkların yüzde 94'ü açılırken oyların yüzde 32,51'ini elde eden Başbakan Tatar ilk sırada yer alıyor.

Buna göre, oyların yüzde 32,51'sını alan UBP lideri Ersin Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre birinci sırada götürüyor.

Bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yüzde 29,68 ile ikinci; ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman yüzde 21,63 ile üçüncü sırada yer alıyor.



Diğer adayların oy dağılımı ise şöyle:



Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı yüzde 5,36; Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yüzde 4,27; bağımsız adaylar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yüzde 5,73; Alpan Uz yüzde 0,06; Mustafa Ulaş yüzde 0,14; Ahmet Boran yüzde 0,07; Arif Salih Kırdağ yüzde 0,25; Milliyetçi Demokrasi Partisi adayı olarak yarışan Fuat Çiner yüzde 0,30.

Ersin Tatar

YSK, 17.30'da yaptığı açıklamada seçimlere katılım oranının yüzde 54,72 olduğunu duyurmuştu.

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor.

Kayıtlı 198 bin 867 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.

Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

Mustafa Akıncı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında ise halen yapılan sayımda açıklanan verilere göre "evet" diyenlerin oranı yüzde 49,50 olurken, "hayır" diyenlerin oranı ise yüzde 50,50 şeklinde gerçekleşti.

YSK, 17.30'da yaptığı açıklamada seçimlere katılım oranının yüzde 54,72 olduğunu duyurmuştu.

Tufan Erhürman

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor.

Kayıtlı 198 bin 867 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.

Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

KKTC SEÇİMİ 2. TURA KALDI

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50'nin üzerinde hiç bir aday oy alamayınca, seçimler ikinci tura kaldı. Seçimlerin 18 Ekim’de yapılacak ikinci turunda, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.

Hürriyet Gazetesi Lefkoşa Temsilcisi Ömer Bilge de CNN TÜRK canlı yayınında şu bilgileri paylaştı:

"Seçimlerin favori adayı Tatar ile Akıncı, önümüzdeki pazar günü ikinci turda tekrar karşı karşıya gelecek ve kozlarını paylaşacaklar. KKTC'de 5. Cumhurbaşkanı da o gün belirlenecek. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Ersin Tatar yüzde 32-34 arasındaki bir oyla birinci sırada. İkinci sırada ise Mustafa Akıncı yüzde 28-29 bandında. Üçüncü sırada ise Tufan Erhürman yüzde 21'de kaldı. Bu durumda geride kalacak oyları düşündüğümüzde seçimlerin ikinci tura kaldığını söyleyebiliriz.

Katılım oranı KKTC tarihindeki en düşük oranda kaldı. Bu seçimlerde katılım oranı yüzde 54'te kaldı. 198 bin kayıtlı seçmenin neredeyse yarısı sandığa gitmedi."