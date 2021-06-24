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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.06.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 ölü!

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Son dakika: Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 ölü!

Son dakika haberine göre Kenya'da askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 17 asker hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, askeri helikopterin düşmesi sonucu 17 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Nairobi'nin Kajiado bölgesinde, sabah saatlerinde düşen askeri helikopterde 23 kişinin bulunduğu ve helikopterin, eğitim amaçlı havalandığı belirtildi.

Helikopterdeki 17 askerin öldüğü, 6 askerin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Kenya ordusu, helikopter kazasını doğrularken ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi.

 

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