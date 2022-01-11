Son dakika: Kazakistan'da yeni başbakan Alihan Smailov oldu!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava bir anda buz kesecek: İstanbula kar geliyor... Peş peşe uyarılarHava bir anda buz kesecek: İstanbul'a kar geliyor... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"#Galatasaray
Yeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergiler belli olduYeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergiler belli oldu#Vergi
Kahreden haber Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybettiKahreden haber! Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti#Ahmet Çalık
Akdenizde Kıbrıs açıklarında korkutan deprem Tsunami olasılığı var mıAkdeniz'de Kıbrıs açıklarında korkutan deprem! Tsunami olasılığı var mı?#Deprem
Heykelli büstlü mafya savaşıHeykelli büstlü mafya savaşı!#Nadir Salifov
Genç avukatın kahreden ölümü Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylarGenç avukatın kahreden ölümü! Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylar#Dilara Yıldız
Altın yatırımcıları dikkat Sayılı saatler kaldı...Altın yatırımcıları dikkat! Sayılı saatler kaldı...#Altın
Dev banka adil fiyatı açıkladı... Bitcoin için anket yapıldıDev banka adil fiyatı açıkladı... Bitcoin için anket yapıldı#Bitcoin
Doktorlar umudu kesmişti... 57 yaşında tarihe geçtiDoktorlar umudu kesmişti... 57 yaşında tarihe geçti!#ABD
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor Muafiyet yıl sonuna kadar uzatıldıMilyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Muafiyet yıl sonuna kadar uzatıldı#GSS
O elbiseye gelinden de izin çıkmışO elbiseye gelinden de izin çıkmış#Kendall Jenner
Fiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geliyorFiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geliyor#Fiyat Artışları
Cemre Kemer ilk kez konuştu: Şov mu yapsaydımCemre Kemer ilk kez konuştu: Şov mu yapsaydım?#Cemre Kemer
Külotla sahneye çıkmayın sözleri tepki çekti Ünlü şarkıcıdan cevap geldi'Külotla sahneye çıkmayın' sözleri tepki çekti! Ünlü şarkıcıdan cevap geldi#İzzet Yıldızhan
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Kazakistan'da yeni başbakan Alihan Smailov oldu!

#Kazakistan#Rusya#Dünya
Son dakika: Kazakistanda yeni başbakan Alihan Smailov oldu

Rusya önerdiğindeki barış gücünün görevini tamamladığını belirten Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 'çekilme 2 gün içinde başlayacak' dedi. Öte yandan Tokayev'ın Başbakanlık için aday gösterdiği Alihan Smailov milletvekillerinin oy birliği ile desteğini kazandı ve ülkenin yeni başbakanı oldu.

Haberin Devamı

Ülkedeki protestoların çatışmalara dönüşmesi üzerine Kazakistan tarafından davet edilen barış gücünün çekilme takvimi belli oldu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkeye gönderilen CSTO barış gücünün geri çekilmesinin iki gün içinde başlayacağını ve en fazla 10 gün süreceğini söyledi.

Telekonferans yöntemiyle bakanlara ve milletvekillerine hitap eden Tokayev, "Barış gücü, temel görevini başarıyla tamamlamıştır" dedi.

YENİ BAŞBAKAN BELLİ OLDU

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'ın Başbakanlık için aday gösterdiği Alihan Smailov milletvekillerinin oy birliği ile desteğini kazandı ve ülkenin 12. hükümet başkanı oldu.

Kazakistan Parlamentosu, 50 yaşındaki Alikhan Smailov'un başbakanlığını onayladı. Smailov daha önce başbakan yardımcılığı yapıyordu.

Haberin Devamı

Son dakika: Kazakistanda yeni başbakan Alihan Smailov oldu

KRİZİN FİTİLİ 2 OCAK'TA ATEŞLENDİ

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine rağmen protestocular geri adım atmamıştı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Tokayev ülkedeki olayların arkasında "teröristler" olduğunu ifade etmiş, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım istemişti.

Örgüt, Kazakistan'daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul etmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kazakistan#Rusya#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe