Son dakika: Kazakistan'da silah deposu patladı: 9 ölü
Kazakistan’da mühimmat deposunda dün meydana gelen patlamalar sonucu ölenlerin sayısı 9’a yükseldi.
Kazakistan, dün meydana gelen patlamanın yaralarını sarmaya çalışıyor.
Ülkenin güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda dün patlama meydana gelmiş, olay nedeniyle 66 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
AFP'nin bakanlık yetkililerine dayandırdığı son dakika gelişmesine göre, patlamalar sonucu ölenlerin sayısının 9’a yükseldi.