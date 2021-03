Son dakika... Kazakistan'da nakliye uçağı düştü

Almati Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'dan uçan bir An-26 nakliye uçağının Almati'ye inerken düştüğü belirtildi.

AN-26 TİPİ UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ

Mürettebat: 4 (2 pilot, 1 radyo operatörü/mühendis, seyrüseferci)

Kapasite: 40 yolcu

En son yük toplamı: 5,500 kg (12,000 lb)

Uzunluk: 23.8 m (78 ft 1 in)

Kanat açıklığı: 29.2 m (95 ft 9½ in)

Yükseklik: 8.32 m (27 ft 3½ in)

Kanat yüzeyi: 74.98 m² (ft²)

Boş ağırlık: 15,020 kg (33,110 lb)

Faydalı yük toplamı: 4,500 kg (9,900 lb)

Maksimum kalkış ağırlığı: 24,000 kg (53,000 lb)

Enerji kaynağı: 2× Progress AI-24VT turboprop.





Seyir hızı: 440 km/h

Menzil: 2,550 km

İrtifa: 7500 m (17,000 ft)

