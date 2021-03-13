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Dünya
Reuters
Haber Giriş: 13.03.2021 - 15:19 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kazakistan'da nakliye uçağı düştü

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Son dakika... Kazakistan'da nakliye uçağı düştü

Kazakistan'da AN-26 tipi bir hafif nakliye uçağı iniş sırasında düştü.

Almati Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'dan uçan bir An-26 nakliye uçağının Almati'ye inerken düştüğü belirtildi. 

AN-26 TİPİ UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ

Mürettebat: 4 (2 pilot, 1 radyo operatörü/mühendis, seyrüseferci)
Kapasite: 40 yolcu
En son yük toplamı: 5,500 kg (12,000 lb)
Uzunluk: 23.8 m (78 ft 1 in)
Kanat açıklığı: 29.2 m (95 ft 9½ in)
Yükseklik: 8.32 m (27 ft 3½ in)
Kanat yüzeyi: 74.98 m² (ft²)
Boş ağırlık: 15,020 kg (33,110 lb)
Faydalı yük toplamı: 4,500 kg (9,900 lb)
Maksimum kalkış ağırlığı: 24,000 kg (53,000 lb)
Enerji kaynağı: 2× Progress AI-24VT turboprop.


Seyir hızı: 440 km/h
Menzil: 2,550 km
İrtifa: 7500 m (17,000 ft)

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