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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kazakistan'da kuş gribi tespit edildi

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Son dakika: Kazakistan'da kuş gribi tespit edildi
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Kazakistan'ın kuzey bölgesindeki yedi ilçede kuş gribi saptandı.

Kazakistan Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kazakistan eyaletinin yedi ilçesinde 9-16 Eylül tarihlerinde çeşitli kümes hayvanlarının öldüğü belirtilerek, "Kuşların ölüm nedeninin yüksek patojen kuş gribi olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, salgınla ilgili Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün bilgilendirildiği kaydedildi.

Salgının yayılmasının önlenmesi için 17 Eylül'den itibaren kuş, kuş eti ve diğer kuş ürünlerinin bölgeden çıkarılmasının kısıtlandığı aktarılan açıklamada, bölgede kapsamlı dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Rusya ile sınır bölgelerde hayvanların kuş gribine karşı aşılanması için 873 bin doz aşı tahsis edildiği, durumun kontrol altında olduğu vurgulandı.

Kazakistan, ağustos ayı sonunda Rusya'nın Omsk bölgesinde kuş gribi tespit edilmesi nedeniyle buradan ülkeye kuş ve kuş ürünlerinin getirilmesine kısıtlama getirmişti.

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